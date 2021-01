Alfredo Borrero: “No más mafiosos en los hospitales”

Su primera participación en política. Espera, de ganar las elecciones del 7 de febrero, convertirse en el primer vicepresidente que por decreto ejecutivo esté a cargo de la salud. Quiere cambiar el modelo de atención de salud de uno curativo a uno preventivo. En el que pretende dar prioridad a tres ejes: salud, salubridad y vida saludable. Borrero espera, de ser posible, reducir a 0 el 27 % de menores con desnutrición crónica infantil en el país.

- Por su profesión entiendo que estará a cargo de la salud en el caso de ganar la Vicepresidencia, y más aún con una pandemia encima. ¿Cómo abordaría el proceso de vacunación?

- No hay que politizar las vacunas. Tiene que ser un manejo técnico. No se puede priorizar a mi familia por encima de los colegas médicos. El primer círculo de vacunación tiene que ser el sistema de salud en los sectores público y privado. Segundo círculo, pacientes geriátricos que tienen enfermedades que los inmunodeprimen. Tercer círculo, la Policía, Fuerzas Armadas, Bomberos y luego empezar con una campaña masiva de vacunación.

- ¿En el caso de llegar a la Vicepresidencia, transparentará el contrato del Estado con Pfizer?

- La transparencia no solo en el tema de salud, sino en todos, es vital. No sabemos una serie de componentes. No sabemos precios. Sabemos que se han gastado 18 millones y que se tiene aproximadamente 200 millones, pero necesitamos que se clarifique. Por qué ciertas personas recibieron vacunas a desmedro del personal de salud. Eso genera una desconfianza. El Gobierno nos deja debiendo.

- En el caso de llegar a la Vicepresidencia, ¿qué de diferente haría?

- Primero, transparentar. Segundo, aclarar lo que está pasando. Tercero, una amplia cobertura para la administración de la vacuna. Nosotros sabemos que el hecho de vacunar no es complicado. Invitaríamos a las instituciones privadas, que se vacunen en todos los centros de salud, ver si es posible vacunar en farmacias. Buscaremos acceso a vacunas no tan complicadas, de muy buena calidad.

- ¿Cómo reducir el margen de probabilidades de que se den actos de corrupción en torno al proceso de vacunación?

- Nosotros en el sector público hay que transparentar las compras. No más mafiosos metidos en los hospitales. Colocamos a gente honesta, que en su vida han demostrado capacidad y honestidad, vamos a pedir en el sistema de compras que participe la Contraloría, pero no post mortem. Eso no tiene sentido. La hoja de vida es lo que puede asegurar que no sucederá.

- ¿Liberar la importación de las vacunas?

- Es un tema complicado... Si el Estado demuestra actos de corrupción en pocos días, me parece que una puerta interesante es apoyarnos en el sector privado bajo un reglamento claro. Pero todo esto que vivimos nos empuja a que debemos cambiar.

- ¿Cómo evalúa el trabajo del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos?

- Es complicado. Lo que podemos entender es que privilegió de alguna forma a un familiar o familiares cercanos. Lo que le quita validez a su actuación, y genera tristeza que se haya actuado así. Yo sí creo que primero es el paciente y no la familia.