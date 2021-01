Demandan a ministro de Salud por tráfico de influencias en proceso de vacunación

Un nuevo frente contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. El movimiento Unidad Popular quiere llevarlo ante la justicia por el cuestionado proceso de vacunación en contra de la COVID-19. Jorge Escala, dirigente de la organización política, señala que Zevallos habría hecho uso de su autoridad para que varias de las dosis de Pfizer contra el coronavirus llegaran a un centro privado de atención a adultos mayores en Quito donde coincidentemente reside su madre.

#Atención: Unidad Popular presenta una denuncia en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y desacato en el marco del proceso de vacunación en contra de la COVID-19. pic.twitter.com/8QocJ0vFDO — Diario Expreso (@Expresoec) January 29, 2021

Según Escala, ese centro no estaba en la lista de 95 unidades de salud a nivel nacional a las que llegarían las dosis en esta fase piloto o etapa 0 de la vacunación en el país. "El ministro ha ratificado que usó bienes del estado para beneficiar a instituciones privadas, personas particulares y terceros. Ninguna de las instituciones aludidas forman parte del plan nacional de vacunación", dijo Escala.

No solo eso, a criterio del dirigente político, Zevallos también cayó en desacato al no cumplir la orden de un juez sobre develar la información de la negociación de las vacunas. "Un juez constitucional, en noviembre de 2019, le ordenó que tenía que transparentar el proceso de adquisición de insumos médicos... y para incumplir la orden declara reservada esta información que no reúne los requisitos para declararla reservada".

La Asamblea Nacional también ya abrió un frente de pugna contra el ministro de Salud. El asambleísta Ángel Sinmaleza inició el proceso de recolección de firmas para el inicio de juicio político al titular de la cartera de Salud.