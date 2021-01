La Fiscalía abre investigación previa para el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos por posible tráfico de influencias

La situación del ministro de Salud Juan Carlos Zevallos se complica. Al anuncio de un posible juicio político en la Asamblea, a los pedidos de renuncia provenientes de distintos sectores, se sumó la tarde de ayer la Fiscalía que abrió una investigación previa al funcionario. Ese organismo lo oficializó este viernes 29 de enero en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía anunció que el expediente fue abierto con base en varias denuncias presentadas. El presunto delito es tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas para COVID-19.

Una de las denunciantes es Angélica Porras. Ella fue vocal del Consejo de la Judicatura transitorio y confirmó la apertura del expediente. Además de Porras los denunciantes son Santiago Machuca, Felipe Ogaz, Richard González de la agrupación Acción Jurídica Popular y la asambleísta correísta Amapola Naranjo.

En su denuncia citaron notas de prensa sobre la llegada al país de las 8.000 vacunas contra la COV ID-19 de la farmacéutica Pfizer que serían destinadas a personas de geriátricos públicos y personal sanitario de primera línea, encargados de atender la emergencia sanitaria. Pero, mencionaron que se conoció que el ministro Zevallos fue personalmente al centro geriátrico del Hospital de los Valles, en Tumbaco, para dejar un número desconocido de vacunas que habrían sido administradas a personas cercanas a él.

En la denuncia se precisa que los beneficiarios no se encontraban entre el personal de primera línea, situación que para ellos se enmarca en el delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los denunciantes deberán acudir a la Fiscalía el próximo lunes desde las 10:00 hasta las 16:00 para que reconozcan sus firmas.

El 27 de enero en un mensaje de más de seis minutos explicó las fases de aplicación de la vacuna. Habló de la vacunación en 46 centros de varias provincias y que hasta el 27 de enero se aplicaron las dosis a 2.982 personas.

Explicó que su madre es una persona de 87 años que reside en un lugar privado de atención especial y el sábado, dentro de sus actividades, visitó el Hospital de los Valles donde su equipo se encontraba vacunando de acuerdo a lo que ya estaba planificado. "Lo hice en mi calidad de ministro de Salud, de doctor y de hijo. Lamento muchísimo y de manera profunda que mi presencia haya sido percibido de manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé no soy político, no entiendo de política", justificó.

Añadió en su mensaje que difiere con respeto si alguien piensa que debía dejar fuera a su madre y a cualquier persona. Ofreció que hasta octubre estarán vacunados todos los ecuatorianos.