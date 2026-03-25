Alexandra Villacís: "No se ha corregido el impedimento"

Alexandra Villacís dijo que el Ministerio de Trabajo no elimina el error, pese a orden de la jueza. ¿Acudirá a la Judicatura?

Alexandra Villacís fue designada como vocal suplente del Consejo de la Judicatura, sin embargo, el Ministerio de Trabajo le registró un impedimento.

Más de 48 horas han pasado desde que la jueza Viviana Pila ordenó al Ministerio de Trabajo eliminar la prohibición que constaba en contra de la vocal suplente, Alexandra Villacís, sin embargo, la entidad de Gobierno aún no actualiza ese registro. "No he tenido ninguna respuesta, ni tampoco se ha corregido el impedimento", dijo este miércoles 25 de marzo de 2026 la abogada sobre la anotación irregular que ha sido usada para evitar que ella ocupe la Presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), en reemplazo de Mario Godoy.

Villacís ha señalado que la jueza emitió el lunes la sentencia de su habeas data, de forma oral, y envió la notificación del fallo el martes. No obstante, el impedimento seguía vigente este miércoles. Esto a pesar de que la magistrada ordenó que se corrija el error inmediatamente, que se emita un nuevo certificado donde no conste ningún impedimento y dispuso una reparación integral.

¿Villacís acudirá al Consejo de la Judicatura?

En horas de la mañana de este miércoles, se observó que habían colocado vallas metálicas en los exteriores del edificio del Consejo de la Judicatura, en el norte de Quito. Al ser consultada sobre si planeaba acudir a la sede de la institución, Villacís respondió que "no".

"La sentencia que obtuve fue el resultado del ejercicio legítimo del derecho y la justicia para defender la verdad. En coherencia con mi actuación en derecho y justicia, como debe actuar toda ecuatoriana que confía en las instituciones y el Estado de Derecho, no considero necesario ir al CJ. Espero que las instituciones actúen con la misma coherencia respecto al Estado de Derecho", indicó.

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Villacís asegura que su situación "no es un caso político, sino de legalidad, institucionalidad y respeto a la justicia. Actúo en apego a la Constitución, a la verdad y a los principios que deben regir toda actuación pública".

Por ese motivo, reiteró que espera que las instituciones acaten la resolución legal. Sin embargo, aparentemente, existe resistencia por parte del Ministerio y de otras entidades involucradas en este caso.

Así lo demostró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) este miércoles cuando en la sesión de hoy decidió avanzar en el proceso de selección para designar al nuevo presidente de la Judicatura y a su vocal suplente.

Incluso, la mayoría del Pleno aprobó una moción para solicitar que el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, como entidad nominadora, que complete la terna que envió en febrero para reemplazar a Villacís y Godoy.

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Rodríguez debe enviar otros dos nombres porque durante la revisión de la terna inicial, en donde nominaba a los jueces Mercedes Caicedo y Óscar Chamorro, así como a la funcionaria María Fernanda Morejón, se detectó que los dos últimos registraban inhabilidades.

¿Villacís tomará otras acciones?

El Pleno de la Corte también se reunió hoy, pero no trascendió alguna decisión de Rodríguez sobre si mantendrá o retirará la terna.

Esto porque la jueza Pila ordenó eliminar el impedimento de Villacís y restituir la situación al 9 de febrero pasado, fecha en la que la Judicatura nombró a Damián Larco como presidente temporal hasta designar al nuevo presidente, se activó el mecanismo de selección de los nuevos vocales principal y suplente y el envío de la terna.

A pesar de estos hechos y de la falta de actualización de su impedimento, la vocal aún no tiene previsto tomar nuevas acciones. "No le podría decir por ahora, estoy aún definiendo acciones", señaló.

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