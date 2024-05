Palacios contó que Terán pidió a Norero $ 2 millones por "actuar" en habeas corpus

¿Justicia a la carta? Los testimonios dentro del polémico caso Metástasis continuaron este 2 de mayo de 2024, en la Corte Nacional de Justicia. Esta vez fue el turno de Álex Palacios, hombre de confianza de Wilman Terán y quien, asegura, tuvo contacto con el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, a través de una videollamada que hizo Helive Angulo, identificado por Fiscalía en el caso como alias Estimado, y como el presunto administrador de los bienes de Norero.

Palacios narró que en 2022 Helive Angulo, lo llamó y le manifestó que debían actuar en un habeas corpus que llegaba a la Sala de la Familia de la Corte Nacional, con la ponencia de Wilman Terán (procesado en caso Metástasis e Independencia Judicial) y los jueces David Jacho y Roberto Guzmán.

Una 'actuación' que según el testimonio anticipado de Palacios, le iba a costar a Leandro Norero -asesinado en la cárcel Latacunga en 2022- nada más y nada menos que dos millones de dólares.

"En una conversación en el baño del piso 6, Wilma Terán pidió que solicite 2 millones de dólares para la tramitación de la causa. Helive Angulo dijo que va a pasar esa información a Norero. David (uno de los jueces ponentes en la causa) se negó a realizar esto y Wilman Terán se quedo solo. Se informó que no se podía tramitar el proceso", narra Palacios, quien entró a trabajar en la Corte Nacional de Justicia con Terán en 2021, y nombrado coordinador jurídico de su despacho en el Consejo de la Judicatura.

Días después, continuó narrando Palacios, llegó un segundo habeas corpus solicitado por la defensa del capo Norero (+) a la sala del contencioso administrativo. "Tuve contacto con Iván Larco, la respuesta fue negativa", abrevió Palacios.

Caso Metástasis: Diana Salazar durante la rendición del testimonio anticipado de Palacios. FGE

Sin embargo, en la sala de la familia el proceso se seguía tramitándose, detalló Palacios. Pero, para ganar tiempo a favor de Norero, Helive Angulo, alias Estimado, "me solicitó retrasar la notificación de la sentencia. Con autorización de Terán le pedí que venga a Quito a Helive Angulo. Lo recibí en el aeropuerto y lo traje a la Corte Nacional" para tener una reunión con su jefe, Terán.

"Cuando llegamos a la oficina de Terán me comunicaron que yo iba a tener indicaciones necesarias. Angulo me pidió tomar fotografías para demostrar que estaba haciendo la gestión en la Corte. La conversación fue que por el precio $ 10.000 se iba a demorar la notificación de la sentencia", testificó.

Según el testimonio de Palacios, para dar garantía de que se estaba gestionando dicho retraso, Helive Angulo lo contactó con Norero a través de una videollamada, en la que Palacios manifestó que se estaba tramitando el pedido. "En la noche, quedé pendiente de que me envié el dinero o una transferencia. A las 22:00 me llegó un mensaje con una ubicación en calderón (Quito). Cuando llegué, avisé a Helive Angulo, salió una persona con un sobre y me entregó $ 10. 000.

Palacios explicó que el retraso se dio como se solicitó, pues testificó que como el juez David Jacho era el ponente, firmó el proyecto físico pero no aceptó el pedido del tribunal. En esta causa también debían firmar los otros dos jueces del tribunal, entonces, narró Palacios, paso al despacho de Terán para hacer la firma física, pero "Wilman Terán ya tenía pensado que iba a obtener una licencia para demorar el proceso. No firmó. Después se notificó la sentencia".

