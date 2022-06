Del primer encuentro por la seguridad que convocó el presidente Guillermo Lasso en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Parcayacu, en el norte de Quito, no todos salieron contentos.

Para algunas autoridades seccionales, como el alcalde de Manta Agustín Intriago, el haberse reunido ya es un avance. Para otros, como la prefecta de Pichincha, la correísta Paola Pabón, en las casi cuatro horas de reunión se evidenció que “no hay plan de seguridad y si lo tienen no lo presentaron, no se mencionó una sola cifra de inversión, no se habló del rol de los Gobiernos Descentralizados”.

Pabón fue una de las cerca de 300 autoridades entre alcaldes, prefectos y gobernadores que se dieron cita en el recinto militar (ubicado en el norte de Quito) y respondieron al llamado del presidente Lasso, quien la semana pasada señaló que en el tema de seguridad hacía falta trabajar en unidad y con la colaboración de las autoridades locales.

Al no haber un plan tampoco se habló del rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que entendíamos para eso era la convocatoria. Realmente muy preocupada, tres horas y media de discursos.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha

El encuentro también le sirvió a la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri para reclamar pagos de asignaciones: “60 millones le debe a Guayaquil” se leía en un pedazo de cartulina blanca que Viteri exhibió a la prensa desde el sitio en el que le tocó ubicarse (centro del salón), en la reunión a la que acudieron las autoridades con sus propios equipos de comunicación y asesores.

La polémica no estuvo alejada del encuentro. La autoridad municipal de Guayaquil habló de seguridad en una liga barrial del sector de El Condado, en el norte de la capital. Ella hizo varios cuestionamientos al gobierno antes de presentarse en la reunión.

Arosemena a Viteri: "Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun" Leer más

Pero no solo eso. Viteri presentó a su cuerpo de seguridad, con el que dijo ya han capturado a unos 250 delincuentes con los objetos robados en su poder. Camionetas de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), los miembros del cuerpo de agentes y personal de ese Cabildo acompañaron a Viteri.

Trabajar en equipo no consiste en disfrazarse de Top Gun y montar un show llevando decenas de camionetas de la ATM y la CSCG hasta Quito, malgastando recursos. Eso no es correcto.

Pablo Arosemena, gobernador de Guayas

Según ella, “el gobierno está sentado sobre 10.000 millones de dólares que no distribuye en lo básico que debe hacer un gobierno con dos dedos de frente”. Dijo que después de pedir resultados, lo único que ha recibido es ataques. “Está bien que ataquen mis ideas; lo malo es que ellos no tengan ninguna”, señaló.

Pasado el mediodía, fuera de la Escuela Militar esperaba personal del Cabildo del Puerto Principal con camionetas que tenían logos municipales. Dentro del sitio del encuentro también había una nutrida comitiva.

La respuesta del presidente Lasso a los cuestionamientos de la alcaldesa fue para aclarar sus dichos y las exigencias de recursos de varios alcaldes. Aclaró que no son los 10.000 millones de reservas los que tiene el gobierno a su disposición. “Son 8.000 millones”, precisó el mandatario y añadió que de ese dinero “apenas 700 millones son del gobierno; 2.200, el triple, les pertenece a los alcaldes y prefectos y les he dicho ‘gasten, inviertan bien, prioricen el agua potable y alcantarillado’”, expresó.

El presidente les recordó a las autoridades seccionales que ellos tenían más dinero que el gobierno. Lasso precisó que ese mito de la existencia de dinero que no se gasta fue desvanecido en la reunión de ayer.

Para el mandatario, de parte de los alcaldes y prefectos ha habido una actitud y comprensión de cuál es el verdadero problema, así como una disposición de participar y colaborar como establece el Cootad.

“Mucho pueden hacer en la prevención para evitar el consumo de drogas de niños y jóvenes, pero la tarea fundamental es del gobierno y vamos a adquirir equipos necesarios”, ofreció. No contó las estrategias, pero dijo que habrá futuras reuniones con alcaldes de la Costa, de la Sierra y la Amazonía. Aclaró que el encuentro no era político, sino por la paz y seguridad de los ecuatorianos, y que los alcaldes pueden colaborar.

Al reclamo de la alcaldesa de que le deben 60 millones, prefirió no responder. Los pedidos de ayuda para el combate a la delincuencia y el narcotráfico no se quedarán en el país. “Necesitamos más apoyo internacional y con cordialidad y respeto voy a demandar (ayuda), y si estamos trabajando para ello necesitamos la cooperación de ellos”, puntualizó.