Alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca asisten a reunión con Cancillería “a ciegas”

Los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca tendrán hoy una reunión junto al ministro del Interior.

Los alcaldes de Cuenca, Guayaquil y Quito acuden esta mañana del martes, 2 de septiembre de 2025, a una reunión convocada por la Cancillería en Quito. La cita se desarrolla previo al encuentro que el presidente Daniel Noboa mantendrá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en los próximos días.

Los burgomaestres llegaron pasadas las 09:00 y, en breves declaraciones a la prensa, admitieron que desconocen los detalles de la reunión. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, indicó que los alcaldes darán su pronunciamiento al finalizar la cita, ya que no conocen con exactitud los términos ni los objetivos del encuentro.

Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, coincidió en que “no tenemos mayor detalle” sobre la agenda y, al ser consultado sobre el pedido de que el Gobierno escuche a los municipios, señaló: “Esperemos”.

Se espera que, al término de la reunión, los alcaldes ofrezcan declaraciones para informar sobre los puntos tratados y la posición que asumirán frente a la agenda bilateral con Estados Unidos.

Reunión preparatoria para la llegada de Marco Rubio

La convocatoria fue realizada por la canciller Gabriela Sommerfeld como parte de una agenda preparatoria para la visita oficial de Marco Rubio, quien arribará a Ecuador la noche del miércoles 3 de septiembre. El encuentro con los alcaldes busca recoger insumos técnicos y políticos sobre la situación de seguridad en las principales ciudades del país.

Según la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, el objetivo es “revisar los principales asuntos sobre la seguridad del Estado ecuatoriano”, en una suerte de preparación para la reunión que Rubio mantendrá con el presidente Daniel Noboa el jueves 4 de septiembre en el Palacio de Carondelet.

Además del tema de seguridad, se prevé que se aborden asuntos relacionados con la migración irregular, cooperación bilateral y posibles acuerdos sobre recepción de refugiados y reducción de aranceles para productos ecuatorianos. Aunque no hay decisiones oficiales tomadas, estos puntos están en proceso de diálogo entre ambos gobiernos.

Alcaldes presentarán diagnóstico local

Durante la reunión, los alcaldes de Quito (Pabel Muñoz), Guayaquil (Aquiles Álvarez) y Cuenca (Cristian Zamora) están llamados a presentar un diagnóstico de la situación de seguridad en sus respectivos territorios, incluyendo acciones emprendidas, necesidades institucionales y propuestas de coordinación intergubernamental.

El ministro del Interior, John Reimberg, también participa en la cita, con el fin de consolidar un informe que será transmitido a la delegación estadounidense. Se espera que los alcaldes expongan casos recientes de violencia urbana, déficit de recursos para control territorial y propuestas de fortalecimiento de capacidades locales.

¿Qué sigue después de la reunión?

La agenda oficial del secretario Marco Rubio arrancará el jueves 4 de septiembre a las 09:00 con una reunión con el presidente Noboa en Carondelet. Posteriormente, se prevé una reunión ampliada con miembros del gabinete y una rueda de prensa a las 10:30 para informar sobre los resultados del diálogo bilateral.

La Cancillería ha indicado que los insumos recogidos en la reunión con los alcaldes serán considerados en las conversaciones con la delegación estadounidense, en el marco de una estrategia de cooperación en seguridad, migración y desarrollo urbano.

