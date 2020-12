Los alcaldes anuncian una marcha nacional ante los incumplimientos de Moreno

Más incumplimientos y una política de ‘oídos sordos’. Los alcaldes de los 221 cantones del país sienten que el gobierno del presidente Lenín Moreno sigue jugando con el futuro de los ciudadanos. Luego de reuniones y hasta una huelga de hambre de tres horas, el Ejecutivo prometió que derogará los acuerdos ministeriales 049 y 072 que recortan en 700 millones de dólares los recursos de los municipios. La promesa no se cumplió.

El martes 1 de diciembre de 2020, una delegación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se reunió con el presidente Moreno tras una marcha en el Centro Histórico de Quito donde se reclamó por los dos acuerdos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. El primer mandatario dijo que podía pausar los acuerdos pero no eliminarlos. Ante esa respuesta, cuatro alcaldes decidieron iniciar una huelga de hambre.

La medida generó presión y luego de tres horas, el gobierno anunció que eliminaría los acuerdos. Para hoy, 2 de diciembre, debía llegar la derogatoria. Eso no se cumplió.

En su lugar, explicó la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, dos funcionarios del Ministerio del Gobierno ofrecieron que la derogatoria estaría lista el viernes. Se están haciendo estudios para un nuevo acuerdo, fue la explicación.

Esa prórroga incomodó a los integrantes de la AME. 135 de los 221 alcaldes firmaron una resolución que plantea, entre otros puntos, una marcha nacional para el 8 de diciembre en Quito.

Esa marcha quedaría suspendida si el viernes se cumple con la derogatoria de los dos acuerdos ministeriales.

Los líderes seccionales también piden que les paguen los 1.212 millones de dólares que adeuda el gobierno nacional. La propuesta oficial fue iniciar con una programación de 350 millones de dólares. Este viernes, aseguró el gobierno de Moreno, se pagarían 20 millones de dólares. Tres días después se cancelarían otros 30 millones de dólares y así hasta completar los 350 millones de dólares con los que supuestamente cuenta el Ministerio de Economía.

El nuevo ofrecimiento no convence a los alcaldes porque ya tuvieron ofertas similares que no se cumplieron. Ahora, dijo Sosa, no se conformarán con planteamientos verbales. Los alcaldes esperan que el viernes también llegue un cronograma claro de pago y un desglose real de la deuda con todos los gobiernos autónomos y descentralizados del Ecuador.