Un gran candado mantenía cerradas las puertas de la laguna de Colta la mañana de este miércoles 28 de diciembre de 2022, mientras que técnicos del municipio junto con personal de la aseguradora de los botes realizaban una inspección. El pasado domingo 25 de diciembre de 2022, tres turistas fallecieron cuando uno de estos yates se viró.

La nube del turismo inseguro se posa sobre el lago de Colta Leer más

De acuerdo con los funcionarios, el COE cantonal decidió declarar en emergencia y suspender las actividades del muelle durante 60 días, mientras se llevan a cabo las diligencias dentro de la investigación del trágico hecho. "El COE decidió cerrar el servicio del yate, se tiene que retirar del agua, revisar todo por parte de la aseguradora", afirmó Galo Inca, que se identificó como asesor del Gobierno Autónomo Descentralizado de Colta.

También se informó que el malecón escénico posiblemente abriría este fin de semana, el último del año.

Abraham Sagñay, alcalde subrogante del cantón, hizo puntualizaciones con respecto al hecho trágico. El titular Simón Bolívar Gualán se encuentra de vacaciones.

"Lamentamos mucho ese dolor tan grande para los turistas y para el GAD, nos solidarizamos con todos, espero y aspiro que Dios les bendiga", expresó.

Pero a la vez aseveró que el yate nunca tuvo exceso de pasajeros, pues la capacidad de la nave siniestrada sería de 48 pasajeros incluida la tripulación. "Estaban 43 personas, siempre se indica cómo deben actuar, el uso de chalecos salvavidas, y si un menor se sube debe estar acompañado del adulto responsable, recién se hizo cambios en el casco", insistió.

No obstante, varios sobrevivientes insistieron en que no se entregó esta prenda a todos.

El alcalde aseguró que tenían todas las certificaciones y permisos. Este Diario consultó con la Oficina de Turismo de Riobamba y se indicó que el Ministerio solo realiza el registro de actividad turística, pero la laguna como complejo no está registrada, ya que los complejos o balnearios no constan como registro, sino dentro de actividades de alimentación, hospedaje, etc.

Hermel Tayupanta, exalcalde del cantón por dos períodos, afrontó un accidente similar en el año 2013, cuando hubo 5 fallecidos.

"El Cootad a partir del artículo 50 (se refiere a) las competencias al GAD en turismo; nosotros al inicio manejábamos igual como Municipio, y se dio un terrible accidente, que hasta en grandes atractivos pasan, nadie está libre de una desgracia", afirmó.

Esta terrible experiencia les enseñó cómo debía llevarse la administración, acotó. "Para abrir la laguna, formamos una empresa tripartita, con 50 personas, un gerente, personal capacitado, los capitanes se fueron a preparar en Manta, teníamos planes de contingencia, seguro para naves y turistas, cumplimos con todo, pero lamentablemente todo ese personal fue despedido y liquidado, y se pasó nuevamente al Municipio", manifestó, aunque aclaró que desconocía el modo de llevar la logística en la actualidad.

Recordó que, durante la investigación del accidente anterior, se determinó que la laguna tenía mucho sedimento. "Para que funcionaran los botes que compramos en Salinas, se debía realizar un cronograma de dragado, que no sé si lo estarán haciendo", añadió.

Fiscalía abrirá investigación tras naufragio de bote turístico en Ecuador Leer más

A las víctimas anteriores, la ley determinó una reparación integral a través de la aseguradora, pero la exautoridad indicó que entregaron más. "Nadie está libre de una desgracia, ni tiene la intención de causar daño, pero como Municipio asumimos nuestra responsabilidad y entregamos de nuestro bolsillo algo más, aunque eso no subsana la pérdida", dijo.

Galo Inca también añadió que, por parte del Municipio, dentro de la reunión del COE, se analiza un incremento en las seguridades, instalar cámaras en el sitio, así como puestos de rescatistas, entre otras acciones.