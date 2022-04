El alcalde de Paltas, Jorge Luis Feijoó, fue destituido de su cargo tras una sentencia de primera instancia del juez electoral, Joaquín Viteri, por una infracción electoral muy grave por violencia política de género. La denuncia fue presentada por la vicealcaldesa del cantón lojano, Yennifer López, quien asegura haber sido víctima de discriminación por parte del primer edil tras iniciar un proceso de fiscalización de su trabajo.

Además de la destitución, el juez electoral también impone la suspensión de los derechos de participación de Feijoó por el lapso de dos años; y, multa por el valor de 10.625 dólares, equivalente a veinticinco salarios básicos unificados para el trabajador en general.

Y como medidas de reparación, el juez Viteri ordena que se emita una disculpa pública, a costas del denunciado la cual será publicada en el diario de mayor circulación de la provincia de Loja, dentro del término de cinco días. También, la publicación del contenido íntegro de la presente sentencia en la página web del Municipio de Paltas, la cual deberá permanecer el lapso de treinta días. Y además, el Municipio, dentro del término de treinta días, realizará una capacitación dirigida a los ciudadanos paltenses en los que se incluirá de forma obligatoria a todos los servidores municipales.

Según López, tras su elección como vicealcaldesa, inició un proceso de fiscalización de la labor del alcalde "y a la realización de diversos contratos que merecían especial atención". Lo que llevó a la remoción de López como vicealcaldesa luego de la aprobación de la Ordenanza de Organización y Funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paltas.

En su defensa, el alcalde Feijoó dijo que nunca ha cometido ninguna infracción electoral y menos ejercer violencia política de género en contra de la denunciante. Alegó que siempre le permitió ejercer sus funciones como segunda edil del cantón sin obstaculizar su gestión. Sobre la remoción de López luego de la reforma la ordenanza, según Feijoó, esta no fue redactada de manera personal o dirigida hacia la funcionaria.

Su designación de Vicealcaldesa, así como su reemplazo no fue una designación personal que yo hice, fue en sesión de cabildo. Porque no denuncia a todo el cuerpo colegiado que intervino y tomó la decisión de cesarla. No lo hace, ya que su único afán es la Alcaldía.

Jorge Luis Feijoó, alcalde de Paltas. Declaración recogida de la sentencia.