Ante el anuncio de que un opositor apelará la decisión del Consejo Electoral para obtener los formularios de revocatoria de su Alcaldía, el primer personero de Durán, Dalton Narváez, dice que no tiene nada que temer.

“Este señor solo quiere pantalla. No tiene argumentos. Ni su familia lo sigue. Dice que no he cumplido con mi plan de trabajo, yo he entregado mi rendición de cuentas durante toda la administración, lo invito a revisarla, es pública”, dijo a este Diario el alcalde.

“Ese “señor” es Leonidas Cevallos Carvajal, el hombre al que el CNE negó los formularios porque en su solicitud “no se configura el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo innumerado a continuación del artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y literales b y c del artículo 14 del Reglamento para el ejercicio de democracia directa”, pero que ha advertido a EXPRESO que apelará esa decisión.

Medida La Dirección de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral exhortó a la inadmisión del trámite.

Cevallos, que tiene intereses de ejercer un cargo político en el cantón, cree que el pleno ha sido injusto porque tiene pruebas de que Narváez ha incumplido su programa “y no ha hecho ni el 10 %”. Así que en su apelación aseguró que presentará esos documentos.

Por su parte, el alcalde recordó que en pandemia no hubo recursos y que incluso así hubo trabajo. “Debimos incluso apoyarnos de la empresa privada para poder hacer obras”, dice.

“El CNE se ha pronunciado. Mi información sobre el trabajo de este tiempo está en manos de órganos de transparencia”, dijo el alcalde, que no irá a la reelección y que prefiere no adelantar ningún nombre de un posible candidato a su cargo en las próximas seccionales, porque “aunque ya hay nombres, es muy pronto para hablar de eso”.