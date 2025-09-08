Expreso
INSTITUTO ECUATORIANO EDIFICIO QUITO
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) implementa canales de denuncia.GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Ahora puedes denunciar mala atención e irregularidades en el IESS: ¿Cómo se hace?

El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció la habilitación de dos canales para recibir denuncias ciudadanas

El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este 8 de septiembre de 2025 la habilitación de dos canales de atención para que la ciudadanía pueda denunciar mala atención y presuntas irregularidades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según declaró la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, el objetivo de la implementación de estos canales es "dar trámite inmediato a quejas y denuncias" para mejorar la calidad del servicio a los afiliados y luchar contra la corrupción.

Los dos canales habilitados para denunciar mala atención e irregularidades

Los dos canales de atención habilitados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son una página web y un número de WhatsApp, mediante los cuales los ciudadanos podrán denunciar mala atención y posibles irregularidades.

Estos canales de denucnia son:

  • La página web: denuncias.iess.gob.ec
  • El WhatsApp: 096-253-2338

Estos canales estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, indicó la vocera Jaramillo, asegurando así "un seguimiento oportuno tanto a los reclamos por mala atención como a los reportes de presuntos actos irregulares".

