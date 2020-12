Agustín Intriago, alcalde de Manta: "Gracias a Dios estoy respirando"

Luego de varios días de incertidumbre y temor, los ciudadanos de Manta, provincia de Manabí, recibieron un regalo cargado de tranquilidad y calma. Un mensaje fue sinónimo de respiro para los habitantes de esta urbe porteña.

La tarde de este sábado 26 de diciembre, el alcalde de la ciudad puerto manabita, Agustín Intriago Quijano, quien ha venido luchando contra el temible Covid 19, y quien fuera motivo de rezos fuera de las casas de salud, cadenas de oraciones y otras manifestaciones de fe, reapareció con en las redes sociales luego de una sentida ausencia.

" Hola a todos. Soy Agustín y gracias a Dios estoy vivo. Gracias a Dios estoy respirando, gracias a Dios pude abrir mis ojos y ver", posteó.

El burgomaestre además reveló que Rosita, su esposa, y la familia, le han contado todo, situaciones que reveló no han impedido que llore, sobre todo al sentir que cada una de las oraciones elevadas por los mantenses y manabitas hicieron obra sobre su salud.

"Dios los bendiga infinitamente.Hoy como siempre con las mismas ganas de antes quiero seguir trabajando por todas y todos.Esta enfermedad es la muerte misma, el que no lo vive, no puede entender lo inmenso de la bendición de estar vivo, de esta oportunidad de vida", dijo Intriago

Intriago, quién cumplirá una semana de haber sido ingresado al Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, dijo que espera con paciencia volver a casa, abrazar otra vez a su mamá y a su princesa, su hija Alma.

Gracias, gracias, gracias", finalizó el alcalde, usando pulgares arriba y acompañando una foto de su brazo izquierdo con señales de haber sido sometido a tratamientos médicos para salvar su vida.

Las reacciones ciudadadanas no se hicieron esperar. Maribel Montenegro dijo "mi Alcalde que bueno que papito Dios lo siga recuperando, nunca perdi mi Fé pero sigo orando que se mejore", dijo.

Por su parte María Mero expresó "Gracias a Dios me alegra mucho saber que se está recuperando, aunque me entristece ver su mano con tantas incadas, me imagino todo lo que ha sufrido, pero Dios es misericordioso y cada día va a estar mucho mejor, Dios lo bendiga".