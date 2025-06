Agenda legislativa: ¿Oportunidad para que Olsen pruebe la autonomía de la Asamblea?

La Asamblea Nacional aún no define una hoja de ruta propia. La agenda legislativa no está lista y, en los casi dos meses que lleva instalado el nuevo Legislativo, los proyectos económicos urgentes enviados por el Ejecutivo han marcado su accionar.

Un primer intento por delinear la agenda ocurrió el 26 de junio. Por primera vez, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se reunió con las jefas de las dos bancadas con las que cuenta el Parlamento: Valentina Centeno (ADN) y Viviana Veloz (Revolución Ciudadana).

En su intención de incluir a las minorías en la discusión, Olsen también convocó a Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), y a Cecilia Baltazar, del ala de Pachakutik alineada con el Gobierno.

Un primer ensayo de Niels Olsen con el resto de grupos políticos

La reunión no arrojó acuerdos, y no fue por la existencia de discrepancias. Según relataron Serrano y la propia Veloz, Olsen no presentó una agenda ni ejes temáticos, ni siquiera en forma de borrador.

Se acordó que los representantes de cada grupo enviarían sus propuestas o los proyectos que consideren prioritarios. Ese compromiso debía cumplirse hasta el viernes 27 de junio.

La Asamblea ha aprobado hasta el momento tres leyes importantes: Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y la Ley e Integridad Pública. Todas ellas con cuestionamientos en temas como su constitucionalidad. Pero así, el oficialismo garantizó para el Ejecutivo un marco legal que le permite concentrar poder frente a su lucha contra el crimen organizado.

El presidente de la Asamblea Niels Olsen mantuvo una corte reunión con los jefes de las bancadas. Foto: René Fraga/ Expreso.

ADN espera el envío de más proyecto de ley de Daniel Noboa

Sin embargo, Centeno asegura que esa no será la única hoja de ruta para la Asamblea. Reconoció que el presidente Daniel Noboa tiene la facultad de ser colegislador y puede enviar más proyectos económicos urgentes, pero insistió en que la agenda legislativa también abordará otros temas. “Tenemos pilares como la generación de empleo, apoyo a emprendedores, seguridad; así como temas de innovación para el Estado”, expresó.

La construcción de la agenda será otro desafío para el oficialismo y su mayoría. Por un lado, el correísmo tiene propuestas que poner sobre la mesa. Veloz dice que en la primera reunión hubo apertura, aunque advierte que “una cosa es lo que se ofrece y otra lo que ADN hace”.

El rol de Pachakutik en la construcción de la agenda legislativa

Pero, el verdadero reto estará en cómo se integrará a los disidentes de PK alineados con el Gobierno. La representante de ese grupo, Cecilia Baltazar, señala que entre sus prioridades está el tratamiento de la Ley del Agua. También plantean trabajar en la ley de consulta previa y establecer garantías para los pueblos y nacionalidades respecto a las decisiones que se toman en sus territorios.

Baltazar aclaró que no han planteado nada de forma directa sobre la minería. Pero, tanto la consulta previa como las tensiones con los líderes en sus comunidades son asuntos ligados estrechamente a esa actividad.

Para el analista Daniel Crespo, el que exista una Asamblea alineada con el Ejecutivo, facilita la gobernabilidad. Pero, eso podría también debilitar un sistema de pesos y contrapesos. “Es pertinente que el Legislativo actúe de la mano del Ejecutivo en ciertas propuestas. Pero también puede perder el sentido crítico necesario”, señala.

Las tres leyes aprobadas en el Pleno

Hasta el momento, la Asamblea ha aprobado tres leyes importantes. La primera fue la Ley de Solidaridad Nacional que consagró el conflicto armado interno y estableció un Régimen Jurídico Especial.

Después pasó la polémica Ley de Inteligencia. Los puntos rojos se aprobaron sin cuestionamientos de la mayoría coordinada por ADN. Y, finalmente, se aprobó la Ley de Integridad Pública en la que, a pretexto de enfrentar la corrupción en la compras públicas, se incluyó el juzgamiento de menores infractores y la emergencia en el sistema judicial.

