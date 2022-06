Afiliados reclaman medicinas y protestan por la inestabilidad en el IESS

Lejos de ofrecer respuestas a los reclamos de los afiliados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) les da más motivos para protestar. A los pedidos de las medicinas que requieren para el control y tratamiento de sus enfermedades, un grupo de asegurados sumó su malestar por los nuevos cambios en la cúpula directiva de la institución.

Pacientes de diversas enfermedades y dirigentes de gremios de jubilados realizaron un nuevo plantón en la mañana de este miércoles 8 de junio en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, ubicado en el sur de Guayaquil.

Los asistentes reiteraron sus quejas no solo por la falta de los medicamentos que según afirman, se ha agravado en estos últimos meses, sino también por la falta de equipos e insumos para sus tratamientos e intervenciones médicas. "Una compañera tuvo que conseguir todo para su operación, porque le dijeron que en el hospital no había", afirmó Alejandro Mite, presidente de la Asociación provincial de jubilados del IESS en Guayas.

El dirigente dijo conocer que el IESS no está comprando medicinas de manera masiva, porque está a la espera del lanzamiento del plan de externalización del servicio de farmacia de la red pública de salud, anunciada por el Gobierno.

Un sistema con el que ellos no están de acuerdo "porque eso ya se dio hace años y no funcionó. Solo se prestó para la corrupción. Lo que deben hacer es comprar las medicinas y dárselas a los pacientes y no esperar a que se sigan complicando o muriendo", manifestó el dirigente.

Aunque la plantonera estaba planificada con anticipación, coincidió con la reciente renuncia del presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda; quien a la vez argumentó que lo hizo por no estar de acuerdo con la forma en que fue destituido uno días antes el director general, Nelson García.

Al respecto, Mite lamentó la inestabilidad constante que vive el IEES, porque esto causa que todos los procesos se detengan y comiencen otra vez. "Porque si viene alguien nuevo no va a querer firmar o continuar lo que los otros estaban haciendo", manifestó.

En la actividad también participaron dirigentes del Observatorio de la Seguridad Social como muestra de respaldo al reclamo de los afiliados y jubilados. Manuel Defaz, coordinador de la entidad, enumeró una serie de quejas que reciben a diario por la falta de medicamentos y citó casos de pacientes de enfermedades catastróficas que están entre los más afectados.

Sobre la salida de Cepeda, Defaz expresó su deseo de que el reemplazo de este trabaje de manera coordinada con los otros dos vocales del Consejo Directivo del IESS, para hallar soluciones a los problemas de la institución.