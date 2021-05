Los acuerdos que se ven marcados por la opacidad

Solo la ruptura del pacto entre CREO con el Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza Unión por la Esperanza (UNES) consiguió que se quiebre parte del sigilo con el que estas organizaciones políticas manejaron las negociaciones que tuvieron las últimas semanas

El PSC rompe alianza con CREO por revés en la elección de Henry Kronfle Leer más

Si CREO no se abstenía de votar por Henry Kronfle, el PSC no habría emitido el comunicado en el que afirma que el acuerdo que habían alcanzado no era para cogobernar con Guillermo Lasso y, mucho menos, suponía un reparto de espacios de poder.

Sin embargo, en ese comunicado no se hace referencia al pedido de UNES de que se conforme una comisión de la verdad que analice los casos de los líderes sentenciados de la Revolución Ciudadana, o los pedidos de indulto o amnistía que denunció el jueves pasado César Rohon.

Pese a su inconformidad, el exlegislador socialcristiano sostuvo que nada se estaba haciendo por debajo de la mesa. Y como prueba de aquello, aseguró que el jueves, a pocas horas de que se instale la primera sesión de la Asamblea, se informó al bloque del PSC sobre los detalles del acuerdo.

Desde Pachakutik, la versión es la misma. El legislador Salvador Quishpe aseveró que ellos no dialogan entre las sombras y que por eso han hecho desde el inicio una convocatoria abierta a todos los que quieran conversar.

Sin embargo, a la hora de la verdad, pocos o ninguno de los puntos que negocian los partidos, son conocidos por los ciudadanos, sino hasta cuando se empiezan a plasmar.

El analista político y académico Arturo Moscoso considera que es justamente la opacidad que rodea a estas negociaciones lo que provoca escenas como las que se vieron ayer en la Asamblea.

“Las negociaciones y acuerdos políticos no deben ser satanizados, pero debe haber transparencia ante los ciudadanos que son los que, finalmente, pusieron su confianza en esas organizaciones”, manifestó Moscoso.

El excongresista Ramiro Rivera coincide en que las negociaciones en todos los países son necesarias y, por lo general, son complicadas, por lo que es mejor hacerlas “sin altoparlantes”.

El PSC desmiente acuerdo con Pachakutik y toma distancia de César Rohon Leer más

Sin embargo, señala que una vez que dos o más fuerzas políticas han logrado un consenso, este debe ser transparentado, punto por punto, ante la ciudadanía, mucho antes de que empiece a operar la alianza.

Silencio

El bloque de CREO se mantuvo en silencio durante todo el proceso de negociación previo a la primera sesión de la Asamblea Nacional. Los voceros omitieron pronunciarse.

Sin hora

Las negociaciones se extendieron hasta la madrugada de ayer en algunos hoteles de Quito, lo que generó aún más inquietud sobre los puntos que se estarían negociando.