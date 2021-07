Sin acuerdos la designación de vicealcaldesa para Quito

La semana concluye sin acuerdos para la designación de la vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. Su elección debía concretarse este viernes, según el anuncio efectuado el martes por el alcalde Santiago Guarderas tras su posesión en el cargo.

El funcionario señaló que las 10 concejalas del Cabildo capitalino tenían iguales méritos y opciones para ocupar el cargo que dejó tras la salida del exalcalde Jorge Yunda, removido el pasado 3 de junio por una mayoría de 14 votos.

Hasta ayer al menos cinco nombres se perfilaban para ocupar el cargo: Mónica Sandoval, Paulina Izurieta, Analía Ledesma, Brith Vaca y Luz Elena Coloma, pero al parecer ninguna de ellas habría obtenido el respaldo necesario para optar por la designación.

Santiago Guarderas apunta a la reestructuración total del Municipio de Quito Leer más

Tanto es así que el anuncio de Guarderas de concretar esa elección este viernes no se hizo efectivo con la convocatoria a la sesión respectiva.

Ledesma señala a EXPRESO que le sorprende esa lentitud en el nombramiento “porque para ella la ciudadanía necesita respuestas, saber quién va a ser su vicealcaldesa. No sé a qué se debe este retraso”.

La concejala, junto con Vaca y Coloma, es una de las tres más opcionadas para ocupar el puesto que dejó Guarderas. Afirma que tiene el respaldo de sus colegas concejales, pero que no puede especificar de quiénes serán los apoyos porque en política nada está seguro hasta el último día.

Ella cree que la demora en la elección obedecería “seguro a una especie de negociación para retirar votos de un lado y poner en otro”. Pero la concejala considera que debe ser un tema de ciudad, que no debería tener nada que ver con repartos porque todos tendrían que estar para trabajar por Quito.

Finalmente se define como la alternativa porque afirma que tiene un nexo con las dos tendencias mayoritarias en el Concejo. Reitera que para gobernar se necesitan los votos y “mi nombre está disponible”.

Luz Elena Coloma es otra de las alternativas. No está segura de quién tenga los 12 votos necesarios, ni para quién el alcalde Guarderas quiera pedir apoyo. Opina que se debe tener una candidatura de mayoría porque caso contrario será terrible para la ciudad.

Destaca que el llamado al Concejo debería ser que piensen en la capital antes que en sus intereses personales o políticos. Para Coloma, “es penoso que demos la imagen a la ciudadanía de estar ambicionando cargos y posiciones antes que preocupados por dar respuestas para Quito”. Reconoce que la imagen del Concejo no es buena y deben dar credibilidad y certeza de que están en sus cargos para poner por delante la ciudad.

“Personalmente no tengo problema en no ser vicealcaldesa, pero no puedo poner mi comodidad personal por delante de mi compromiso de trabajo que Quito necesita”, apunta.

Brith Vaca menciona que los medios han sido los que han posicionado su nombre como candidata a la Vicealcaldía. Puntualiza que no necesita de una denominación para servir a la ciudad. Menciona que hay prioridades porque la vacuna no es la cura y hay que seguirse cuidando.

Siempre que haya la capacidad de gestión, ella está dispuesta a asumir el reto, “pero no de adorno”. Descarta haber hablado con alguno de sus compañeros para obtener respaldos. Para ellos, hay temas más importantes en la ciudad que definir a la vicealcaldesa.

Aunque hasta el momento no hay convocatoria para la sesión, se anuncia que sería para el próximo martes. Una elección interna en el Municipio habría dado 5 apoyos para Vaca, cuatro para Coloma y 2 para Andrea Hidalgo, Izurieta y Ledesma, según circuló en redes sociales.

Recurso

Jorge Yunda espera la apelación

Ayer a las 14:30, en la Corte de Justicia de Pichincha se realizó la audiencia de apelación de la acción de protección concedida parcialmente al exalcalde Jorge Yunda.

Una de las justificaciones del exfuncionario para no dejar el cargo, hasta el lunes pasado, era esperar ese resultado.

En sus redes sociales había señalado que sí acatará ese fallo. Situación que no ocurrió con el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó la legalidad de lo actuado por el Concejo municipal y que es de última instancia. Para evitar su salida, Yunda recibió medidas cautelares revocadas el lunes. Hasta el cierre de la edición no hubo resolución.

El detalle

Silencio. Tras su salida de la Alcaldía, Jorge Yunda no se volvió a pronunciar del tema en redes sociales.