Coronavirus en Guayaquil: Un abrazo que hospeda a vulnerables

No es lo mismo. Pasear, distenderse y hospedarse lejos no es igual a estar obligatoriamente encerrado en medio de una pandemia en donde participas como posible contagiado por coronavirus.

Las personas que han tenido un contacto directo con una zona o persona afectada por el virus, y que no presenten síntomas, deben aislarse; pero no siempre pueden hacerlo en casa. Unos están en otro país y otros simplemente no tienen cómo, ya sea porque se quedaron encerrados en Guayas, cerrada por la emergencia, y viven en otro territorio del país, o porque en sus hogares hay personas vulnerables.

Para ellos, El Escalón, un hostal ubicado en Urdesa, ha decidido extender una mano en medio de la emergencia sanitaria, permitiendo que personas que podrían estar contagiadas o que simplemente no tienen adónde ir, por la situación actual de la ciudad, pasen allí su cuarentena.

Los utensilios han sido debidamente desinfectados y son de uso exclusivo de cada huésped.

Al momento hay cinco huéspedes. Cada uno con una historia diferente, pero todos con algo en común, este espacio que por las mañanas luce como casa de campo, por su patio que da al estero Salado y un ceibo gigante que adorna el jardín.

Johnny Manrique es quien está al frente de la hostería que fundó su abuela, Denia Zúñiga, hace cinco años. Fue él quien envió un tuit que fue viral cuando la emergencia empezaba: “Si vienes de viaje y convives con adultos mayores o menores vulnerables al coronavirus, ponemos nuestras habitaciones a disposición, con el 75 % menos del valor”.

La tía de Johnny acababa de llegar por esos días de Estados Unidos y debió someterse a aislamiento voluntario. Entonces pensaron. “Debe haber un sinnúmero de familias que deben estar en situaciones similares. Hay que ayudar”.

Los cuidados deben ser extremos, de haber posibles infectados.

Y, efectivamente, las había. Por supuesto, el quehacer diario del hostal ha debido volcar todo su esfuerzo a los cuidados que amerita sobrellevar una cuarentena: desinfección de espacios, vigilancia de salud de los huéspedes, procurar no coincidir en espacios comunes y, por supuesto, absoluta exclusividad para uso de utensilios. Además, el personal usa mascarillas y guantes de forma permanente dentro del lugar.

De las historias más impactantes que conviven hoy en El Escalón se encuentra a Vicente Muñoz, ciudadano español que hacía un viaje vacacional a Galápagos, fue sorprendido por la emergencia y hoy no sabe cómo regresar a su país, y la de Niccole Vanoni, guayaquileña que acaba de terminar su cuarto nivel en Madrid, pero debió tomar un vuelo a Ecuador, por los crecientes casos en España.

La emergencia continúa en medio de la incertidumbre. En Guayas hay más de 300 casos confirmados de COVID-19.