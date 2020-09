Abogado de Karina Cadena, detenida por el caso Salcedo: "No ha vendido ni una mascarilla al Estado"

"Karina Cadena no ha vendido jamás ni al Estado ni al IESS ni al ministerio de Salud ni una sola mascarilla, ni en pandemia ni en época regular", dijo este 1 de septiembre el abogado de la empresaria que está procesada por el delito de asociación ilícita que sigue la Fiscalía en contra de Daniel Salcedo y los hermanos Bucaram Pulley, por la venta de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.

Kadena fue detenida el pasado 26 de agosto en Quito, según informó la Fiscalía, y fue trasladada a la cárcel de Guayaquil, donde cumple la prisión preventiva impuesta por el juez. En este proceso también fueron vinculados el exdirector del Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino, y el exjefe de compras públicas del hospital, Jorge Henriques.

Según la Fiscalía, los investigados se asociaron para comercializar los insumos "a través de actividades aparentemente irregulares, obteniendo ingresos económicos que no habrían sido justificados al sistema financiero nacional". La audiencia de formulación de cargos se realizó el pasado 31 de julio.

Juan Francisco Ospina, abogado de Karina Cadena, investigada en el caso Salcedo por la supuesta venta irregular de insumos médicos, pide a la juez que se convoque a la audiencia de apelación de la prisión preventiva.



📸 Alfonso Albán pic.twitter.com/MpKJtG8QFR — Diario Expreso (@Expresoec) September 1, 2020

Juan Francisco Ospina, abogado de Cadena, rechazó que su defendida tenga alguna relación comercial con los hermanos Salcedo o los hermanos Bucaram Pulley. "Los señores Bucaram han dicho que la conocen por sus restaurantes, discotecas, pero que jamás han hecho un negocio con ella. Que la han saludado porque ella tiene ese tipo de negocios donde va gente conocida", dijo Ospina en una rueda de prensa en el Puerto Principal.

"Para que exista el delito de asociación ilícita se necesitan fundamentalmente dos cosas, la existencia de una estructura organizada, jerarquías con funciones determinadas que no ha podido probar jamás la Fiscalía, y menos en el caso de mi defendida, y segundo, la voluntad de participar. Si ella no participa en una organización que no existe y no ha vendido ningún insumo médico. ¿De qué delito estamos hablando? Ya existen esas pruebas", cuestionó el defensor de la empresaria.

En total, la Fiscalía investiga a 15 personas y señala que mantuvieron reuniones en dos edificios del norte de la ciudad. La defensa de Cadena dijo en la audiencia de formulación de cargos que ella solo tiene negocios con otros de los procesados, lo cual, señaló, no es un delito.