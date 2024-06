Abogada de excuñado de Daniel Noboa habla de "persecución" a la familia Goldbaum

La abogada de Federico Goldbaum Smith, María José Cevallos, habló este martes 25 de junio de 2024 sobre el proceso contra su representado, quien es investigado por Fiscalía tras una denuncia por la adjudicación de un contrato entre Petroecuador y la empresa aseguradora La Unión Compañía Nacional de Seguros. Sostiene que se trata de una "persecución" contra la familia Goldbaum, a la cual pertenece la exesposa de Daniel Noboa.

Ante la prensa, Cevallos resumió la cronología del caso en el que se investiga al excuñado del presidente y cuestionó que el fiscal Carlos Alarcón Argudo lleve la causa, pues el el mismo funcionario investigador asignado "en otros procesos mediáticos" como el caso Nene, en el que está procesado Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad.

Federico Goldbaum es miembro del directorio de la empresa La Unión y hermano de Gabriela, quien se divorció de Noboa en 2019 y con el que procreó una hija que actualmente tiene cinco años.

La abogada considera que en el caso de su representado es una "persecución con utilización del sistema penal contra su cliente por el supuesto delito de peculado". Narró que el proceso se inició en 2023, tras una denuncia anónima presentada en noviembre, a pocos días de la adjudicación del contrato con la estatal petrolera. En inicio, la querella habría sido asignada para que investigue la Fiscalía de la Administración Pública de Guayas, pero a inicios de septiembre el fiscal Carlos Alarcón Argudo "solicitó que se envíe el expediente dado que consideraba que se puede acumularlo a uno con iguales características, pero ese caso se sigue por tráfico de influencias y con otra aseguradora".

A la representante legal del hermano de la exesposa de Noboa, le "llama la atención" que el Ministerio Público comenzó la investigación el 25 de septiembre "y en menos de 4 meses inició proceso penal, el 5 de enero. Asegura que "no existe un peritaje en el que se pueda identificar un supuesto perjuicio al Estado.

Cevallos sostiene que Goldbaum, al ser parte del directorio, "no ejerce funciones de administración, por lo que no participó en proceso de contratación ni licitación o concursos públicos". En este caso, la denuncia también habría mencionado al exsuegro de Noboa para que se lo investigue, pero "Fiscalía consideró que no existen elementos en su contra y no está siendo vinculado", aclaró.

Casi a la par de las declaraciones de la defensora de Goldbaum, el presidente Noboa emitió un comunicado en donde habló de los ataques que su Gobierno ha recibido en los últimos meses. En su mensaje señaló que "contratistas cuestionados del Estado, entre ellos la mafia de seguros han querido usar a mi hija como moneda de cambio por impunidad".

Recientemente, Gabriela Goldbaum denunció que Noboa había ordenado el retiro de la custodia militar del hogar materno de la hija que ambos tienen.

EXPRESO solicitó al equipo de Comunicación de la Presidencia un pronunciamiento sobre los señalamientos de la abogada de Goldbaum y también se consultó si el mensaje del mandatario se refería a la familia de su exesposa, pero no hubo respuestas.

