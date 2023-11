95 aspirantes a la CNJ rendirán la prueba de confianza el martes 21 de noviembre

El Consejo de la Judicatura anunció la repetición de los exámenes de confianza que son parte del proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Esto se los volverán a tomar el martes 21 de noviembre, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Para garantizar el principio de igualdad en el Concurso, la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura notificó a todos los postulantes sobre la posibilidad optativa de que puedan rendir nuevamente el examen de confianza. Tras la notificación, 94 postulantes han ratificado su voluntad de presentarse a la prueba”, indicó la institución.

Los exámenes de confianza son pruebas enfocadas en evaluar las capacidades cognitivas, aptitudes, actitudes y destrezas de los postulantes.

La decisión de repetirlos ha generado críticas. El vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, rechazó el que se repita la prueba de confianza a 95 postulantes “ por poner en riesgo el derecho de igualdad del resto de postulantes. ¡Este es otro hecho que afecta seriamente al concurso!”, indicó en su red social X.

Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, también es partidario de la suspensión del concurso. “No olvidemos que este proceso inició prorrogando en años a algunos jueces de la Corte Nacional, cuando eso no estaba en el reglamento. Entonces cuando tenemos un inicio irregular ya no podemos seguir con este proceso que ya no es transparente”.

Las polémicas sobre ese proceso también han involucrado al comité de expertos, que tendrá la atribución de elaborar los bancos de preguntas y los casos prácticos para las subfases de las pruebas teórica y práctica.

Uno de los miembros es la exasambleísta Mireya Pazmiño, investigada por presunta falsificación y uso de documento falso durante la elaboración de un informe del caso Flopec.

