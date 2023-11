La Judicatura resuelve que 95 postulantes a la Corte repitan pruebas de confianza

El presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, con su voto dirimente, permitió la aprobación de la moción que presentó el vocal Xavier Muñoz para que las pruebas de confianza se tomen por segunda ocasión a 95 postulantes a la renovación de la Corte Nacional de Justicia.

El tema fue analizado en la sesión virtual del pleno que tuvieron los vocales de la Judicatura este viernes 17 de noviembre de 2023. En la sesión se escucharon las explicaciones relacionadas con las fallas que presentó la toma de las pruebas de confianza a los postulantes. También se conoció que al menos cinco aspirantes a la renovación de la Corte habían reportado fallas.

Acabo de votar en contra de que se repita la prueba de confianza a 95 postulantes del Concurso de jueces de la @CorteNacional por poner en riesgo el derecho de igualdad del resto de postulantes.

¡Este es otro hecho que afecta seriamente al Concurso!

Sin embargo, desde la Judicatura se había remitido un correo electrónico a alrededor 175 correos electrónicos notificando que este sábado 18 de noviembre se tomaría la prueba por segunda ocasión, según evidenciaron los vocales Yolanda Yupangui y Fausto Murillo. De ellos, al menos 95 expresaron la voluntad de repetir la prueba. (Lea además: "El Colegio de Abogados de Pichincha pide suspender concurso de jueces de la Corte")

Xavier Muñoz mocionó que se repita la prueba para los 95. Hubo dos votos a favor, de Terán y Muñoz y dos en contra, los de Yupangui y Murillo. Este último expresó que si los postulantes no saben qué resultado tuvo su examen “precisamente ahí vamos a romper el principio de igualdad”. Además dijo: cómo les ofertan la posibilidad de un segundo examen porque hay una suposición de un error.

Al final fue el voto de Terán el que inclinó la balanza y permitió aprobar que se repitan las pruebas. Según Terán por principio de transparencia cuando hay una suposición de error ese debe ser enmendado para todos y no ser excluyente y ser incluyente hacia todo un universo. No se puede determinar quiénes tuvieron ese error porque las preguntas eran aleatorias y secretas.

También cuestionó las expresiones de rechazo de distintos sectores que cuestionan una falta de transparencia. Dijo que hay “una idea errada de que todo estaría saldado”, situación que negó. Pero sí reconoció que han habido defectos en los protocolos, en el sistema de seguridad los derechos. “Este concurso no está amarrado de ninguna manera”, concluyó.

Murillo razonó su voto y manifestó: “acabo de votar en contra de que se repita la prueba de confianza a 95 postulantes del concurso de jueces de la Corte Nacional por poner en riesgo el derecho de igualdad del resto de postulantes. ¡Este es otro hecho que afecta seriamente al Concurso!”.

Desde algunos sectores como el Colegio de Abogados de Pichincha se pidió la suspensión del concurso en vista de los cuestionamientos. Para el jurista Fabián Almeida, un juez se legitima por dos vías: por el sistema de elección y por la calidad de sus sentencias. "Si la elección no es rigurosa, las sentencias de ese juez no serán muy sabias. El sistema planteado por el Consejo de la Judicatura no tiene el rigor que debería. Pronto se podrán leer sentencias nada edificantes", expresó.

