En 6 meses han asaltado dos veces, en cobertura, a la misma reportera de Teleamazonas

La mañana del jueves 2 de marzo, la reportera de Teleamazonas, Vanessa Robles, fue asaltada mientras cubría una noticia en la cooperativa 28 de Agosto, en Durán. Durante el forcejeo entre el delincuente y el camarógrafo, las llaves del carro del canal se perdieron, dejándolos sin forma de salir del lugar.

La reportera narró cómo ocurrió el asalto y cómo un vehículo pasó por encima del delincuente cuando intentaba escapar con los equipos robados.

"Habíamos terminado la transmisión en vivo. Cuando un individuo alto y delgado se nos acerca a la camioneta y nos dice: 'denme sus teléfonos'. Se dio la vuelta y vio los equipos que estaban en el carro. Le dije a mi compañero 'vámonos', pero cuando se iba a subir, por los nervios, terminó abriendo las puertas y el pillo sacó los equipos y mi cartera", relató Robles.

La reportera afirmó que su camarógrafo logró evitar que el delincuente se llevara sus pertenencias y equipos del canal al abalanzarse sobre él mientras huía. En ese momento, un vehículo pasó y trató de atropellar al delincuente, pero lograron evitar que escapara en una motocicleta con su cómplice. A pesar de lo angustiante de la situación, nadie resultó herido.

"Acabamos de salir en vivo y estábamos enviando al material cuando nos asaltaron. Cuando el delincuente pretendía escapar, me le tiré por la espalda y le entré a goles. Me enfrenté con él, el cuchillo que portaba se cayó al piso, un señor que venía en un carro intentó lanzarle auto. El tipo huyó y no logró llevarse nada, dejó todo botado. Estamos asustados", relató Robalino.

La policía llegó 30 minutos después de ser alertados, y las llaves fueron encontradas en la maleza. Esta no es la primera vez que la reportera ha sido víctima de un asalto en su trabajo. Los residentes del área solicitan la construcción de una unidad policial debido al alto nivel de asaltos y violencia en la zona.

EN 2022

En octubre pasado, durante una cobertura en el estadio de Barcelona, exactamente en la previa de la final de la Copa Libertadores que llenó la ciudad de hinchas brasileños. Dos antisociales, con arma de fuego, intentaron a asaltarla. El hecho quedó registrado porque se encontraba transmitiendo en vivo.

"Es mi trabajo y es el riesgo que implica la profesión, toca arriesgarse e ir a estos lugares, porque es parte de la labor diario, pero lo que no lo voy a hacer es ir, si no hay policías o colegas cubriendo el hecho. El nivel de violencia es peor cada día. Ya nadie está a salvo. Cuando me abrió la puerta y me puso el cuchillo, el delincuente me dijo 'flaca, colabora, no me hagas ser violento contigo', temí lo peor", expresó la joven periodista.