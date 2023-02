Hieren con un arma de fuego a un ciudadano en el centro de Guayaquil

En un hecho que aún no queda del todo claro. Un ciudadano resultó herido luego de recibir un disparo. El suceso ocurrió en el centro de Guayaquil, en las calles Loja y Baquerizo Moreno.

El caso violento ocurrió pasadas las 05:00 de este lunes 27 febrero de 2023. De acuerdo a información preliminar, presuntamente el afectado habría sido víctima de un robo. Sin embargo, tampoco se descarta si se pudo tratar de un ataque.

El hombre fue trasladado a una casa de salud en el suroeste de la ciudad, para que reciba atención médica.

A un costado de la vereda podía verse aún un rastro de sangre como consecuencia del hecho.

Ante esta situación, los ciudadanos quedan sin palabras, pero tampoco sorprendidos ante los constantes hechos delictivos que se suscitan con mayor frecuencia en el Puerto Principal. "Es una lástima, el señor puede morir por el impacto, pero es un panorama que se está viendo a diario, que siento que me he desensibilizado más con cada día que pasa, que ya no me causa indignación, solo pena... Detesto en lo que se ha convertido mi amada Guayaquil", reclama Armando Pérez, ciudadano.

Asimismo, Valeria Cortéz pide por el aumento de unidades policiales en toda la ciudad. "No se puede caminar ya por ningún lado, ni para ir a tu trabajo, porque hasta por un celular te matan ahora ¡¿Hasta cuando debemos aguantar tanta injusticia y crímenes?!", demanda.