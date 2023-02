Delincuentes armados asaltan a una persona dentro de un banco en Playas

El rastrillo de un arma de fuego llamó la atención de las personas que se encontraban en la fila dentro de una agencia del Banco de Guayaquil, en el centro de Playas, esperando llegar a la ventanilla para hacer sus depósitos o retiros de dinero.

Un hombre alto, delgado con gorra, apuntaba con una pistola a un cliente que estaba a pocos pasos de llegar a la ventanilla y luego le arrebató un bolso donde llevaba dinero y salió del banco, donde lo esperaban dos hombre más, con quienes se embarcó en un vehículo dándose a la fuga por la Avenida Paquisha, con rumbo hacia la vía a Guayaquil.

El hecho se registró a las 09:00 de este miércoles 22 de febrero, en la Avenida Paquisha y 15 de Agosto, donde está ubicada la entidad bancaria, en el casco comercial de la ciudad.

El dinero era de la estación de servicio Primax (gasolinera), producto de la recaudación del feriado de carnaval. El administrador, William Arrieta Yánez, dijo que tenía aproximadamente unos 5 minutos dentro del banco cuando se le acercaron dos sujetos con una pistola y le arrebataron el bolso.

Aunque inicialmente se indicó que el monto robado era de 90.000 dólares, después el dueño del negocio, Freddy Aguirre, aclaró que esa no era la cantidad, pero tampoco la precisó.

El jefe del distrito de la Policía de Playas, Jorge Arteaga Orbe, dijo que minutos antes del asalto recibieron una alerta del ECU-911, que le informaba de que en la zona del faro, al norte y, en Data de Villamil, al sur , se encontraban hombres armados haciendo disparos, por lo que mandó parte del personal hacia esos lugares, pero sin descuidar el casco comercial. "Seguramente, lo de los hombres armados fue una falsa alerta para distraer a la policía y cometer el robo al interior del banco", agregó el oficial.

Los directivos del banco no dieron declaraciones y la policía no dio mas detalles para no entorpecer las investigaciones. Anteriormente, la estación de servicio, cuando iba a realizar depósitos, solicitaba la custodia policial, pero esta vez no lo hizo, señaló Arteaga.