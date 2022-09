Noche de ‘jugadas maestras’. El primer capítulo del juicio político al Consejo de la Judicatura (CJ) tuvo un final feliz (aunque no definitivo) para el oficialismo y quienes se le unieron en la causa de evitar la censura y destitución de tres de sus integrantes.

Como si se tratara de un reloj bien calibrado, a la pretensión del pacto Unión por la Esperanza (UNES) y Partido Social Cristiano (PSC) le faltaron cinco votos para lograr su cometido. Por coincidencia, o no, los cinco asambleístas de Pachakutik a los que el presidente Guillermo Lasso pidió se les archive una investigación en la Fiscalía, se abstuvieron.

Esta de más pensar que hicimos un acuerdo. Este año no he visto a nadie representativo del Ejecutivo. La votación se debe a que no estoy de acuerdo en que sectores políticos que han manejado por historia el país nos quieran usar. No me he ido ni a un lado ni al otro y por eso me abstuve.

Gissella Molina,

​asambleísta por Pachakutik