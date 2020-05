5 noticias para revisar hoy: Inicia la fase de distanciamiento en el país, Asamblea retoma el debate de la Ley Humanitaria

Fase de distanciamiento

El país inicia una nueva fase en el camino a la normalidad con el coronavirus, la de distanciamiento. Los municipios del país iniciarán en color rojo, lo que significa que mantendrán las restricciones que vienen rigiendo en el país desde las últimas semanas entre ellas el inicio del toque de queda a partir de las 14:00 y la movilización de vehículos particulares por una sola vez a la semana de acuerdo a la terminación de las placas.

Coronavirus en Ecuador

El Gobierno Nacional actualiza la información sobre el avance del coronavirus en Ecuador. El reporte de ayer cerró con 29.538 casos confirmados y 1.564 personas fallecidas. También se registran 3.300 casos de personas recuperadas. Además de 1.992 altas hospitalarias, 6.225 altas epidemiológicas y 1.312 fallecidos bajo sospecha de COVID-19. A partir de hoy, las cadenas nacionales serán tres veces por semana, mientras que la difusión de las cifras seguirá siendo diaria.

Asamblea Nacional

El pleno de la Asamblea Nacional retomará el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario por el COVID-19. La Comisión de Desarrollo Económica recopilará las observaciones para luego redactar el informe para el segundo y definitivo debate de la ley catalogada como económica urgente.

Florida

Con más de 36.000 casos y casi 1.400 muertes por COVID-19, Florida entrará hoy en la primera fase de su "reapertura", después de un mes de confinamiento que ha impactado duramente en una economía hasta hace dos meses boyante y con un índice de desempleo menor al promedio nacional. Comenzará el plan de tres fases para "poner otra vez en pie" a los floridanos, como lo ha descrito el gobernador Ron DeSantis, quien ha dejado fuera de la primera fase a los tres condados del sureste más afectados por el coronavirus: Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Día de 'Star Wars'

Los fanáticos de la saga de 'Star Wars' o la Guerra de las Galaxias recuerdan hoy el día de la serie de películas futuristas ambientadas en una galaxia muy... muy lejana. La fecha de la celebración hace alusión a una de las frases icónicas de las películas, "Que la fuerza esté contigo", cuya traducción al inglés es "May the force be with you". El pronunciamiento de esta fecha, 4 de mayo, en inglés es similar al inicio de la frase: "May the fourth".