35 aspirantes para la Corte Nacional vuelven a la carrera

Para 35 juristas, la resolución del Consejo de la Judicatura, de declarar la nulidad insanable parcial al Concurso para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), los devuelve a la competencia.

Ellos fueron sacados por las pruebas de confianza. La empresa Métricas Web, tras las evaluaciones, los habían declarado “no idóneo”.

Detrás de esta frase hay un “significado técnico”, según el informe de la compañía contratada para la evaluación. Significa que el candidato sacó menos de 69,9 puntos sobre 100 en un test de confianza y otro de competencias laborales, en donde supuestamente se analizaba el perfil que debía tener un juez.

En el documento de la metodología se determina que Métricas Web y el Consejo de la Judicatura buscaban que el magistrado tenga pensamiento analítico, una buena expresión escrita, buena generación de ideas, capacidad de juicio y toma de decisiones; que conozca su entorno, que tenga una orientación hacia el servicio, que trabaje en equipo y más parámetros subjetivos.

Según esa prueba, 35 candidatos, entre estos jueces y fiscales anticorrupción, no tenían el perfil adecuado. Por ejemplo, fueron declarados no idóneos los jueces de los casos Purga e Independencia Judicial, Lauro de la Cadena y Julio César Inga, respectivamente.

Otro que fue sacado del concurso y que ahora regresa es el juez Iván León, uno de los que tramitó el caso Sobornos y en el que tiene como sentenciados al expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y varios de sus ministros.

“Por supuesto que la desconfianza sigue latente respecto a los responsables de las pruebas, sobre su idoneidad y transparencia”, dice. Señala que la duda siempre fue si obedecían a “intereses ajenos a la justicia, como descubrimos postulantes confiables, honestos, responsables e íntegros”.

Para León, las dudas se disiparán el momento de conocer los nuevos parámetros de las pruebas de confianza. Su idea es que haya una investigación de los postulantes.

Que se revise “su trayectoria profesional en el libre ejercicio o la magistratura, precedentes disciplinarios; el desempeño académico, perfiles éticos, investigaciones de la UAFE, y más entidades de control. Creo que sería el mecanismo más idóneo, libre de suspicacias y ajeno a presiones de toda índole. El baluarte de una sociedad civilizada estriba en una justicia autónoma libre e independiente”.

Otro que quedó fuera por esa prueba fue el juez de primer nivel anticorrupción Máximo Ortega. En la acción de protección que planteó contra la Judicatura, él escribe que Métricas Web, a través de su plataforma, determinó que él tiene un “estilo social”, y como resultado señaló: “No existe interpretación. Se recomienda volver a aplicar la prueba, ya que el candidato no entendió los reactivos”.

¿Qué son los reactivos? La plataforma no explica. Por ello, en la fundamentación de su demanda señala que “no es constitucional aplicar criterios de valoración inexistentes”.

En el examen de competencias anterior tampoco se estableció cuál era el valor para cada parámetro. Por ejemplo, a otro juez le salió como resultado que es una persona que “evita consumir sustancias tóxicas al organismo”, pero en otra parte señala que “consume de forma moderada”.

El Consejo de la Judicatura aún no se ha pronunciado sobre la metodología y los parámetros que aplicarán en las nuevas evaluaciones.

Candidatos. Hasta la fase en la que se declaró nulo, existen 107 candidatos de los que se elegirán 10 jueces nacionales y 15 conjueces para nueve años.

Un informe listo en 30 días

Para finales de septiembre estará listo el examen especial de la Contraloría al proceso de contratación por ínfima cuantía de Métricas Web S.A.S. El titular de la entidad, Mauricio Torres, indicó que el tiempo mínimo para esta evaluación es de 40 días, pero ya la Judicatura lo pidió desde el 15 de agosto. Si bien se trata de una contratación que no supera los 8 mil dólares, la entidad también determinará por qué se eligió a esta compañía sobre otra. En el micrositio, que la Judicatura creó para colgar los documentos de la contratación, se indica que hubo una segunda proforma de la firma Multipruebas. Esta fue descalificada porque no habría especificado si entregaba o no un informe de resultados de idoneidad o no idoneidad por cada postulante ni el tipo de prueba de honestidad que aplicaría.

