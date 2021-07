En sus marcas, listos, fuera. No es una carrera. Se trata de un circuito de dos kilómetros para aproximarse al arte contemporáneo. La meta, recorrer cuatro galerías en Quito. A pie o en bicicleta; en pareja, en familia o hasta solo resulta un buen plan este trayecto que cruza parte del norte de la capital.

La Minga, Más Arte, N24 y Media Agua, son espacios que se encuentran cerca y configuran un trayecto de vecindad y camaradería, donde galeristas, artistas, gestores culturales y el público puedan interactuar.

Si gusta, puede organizarse, según sus tiempos, para visitar estas galerías el día que le convenga, aprovechando el horario de estas (ver recuadro). También, puede agendar cada segundo sábado del mes para hacer este recorrido, que tiene ya dos ediciones.

Horarios: Minga Galería. Lunes a sábado de 11:00 a 19:00.

Minga Galería. Lunes a sábado de 11:00 a 19:00. Más Arte Galería. Martes a sábado, de 11:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00.N24

Galería de Arte. Lunes a viernes de 11:00 a 13:30 y 14:30 a 18:00.

Media Agua. Jueves a sábado de 18:00 a 22:00.

En el Centro Histórico puede visitar el No Lugar: Vicente León N9-40 Esmeraldas. Martes y miércoles de 14:00 a 19:00; jueves y viernes de 17:00 a 20:00; y sábados de 12:00 a 17:00.

Daniel Espinosa Ponce es artista y gestor cultural. Además, es codirector de La Minga y fue a quien se le ocurrió propiciar el circuito. “Esto no es nada nuevo, en otras ciudades existen estas iniciativas que permiten una dinámica activa entre los artistas y la comunidad”, explica.

Para él, resulta vital el que espacios cercanos “no compitan, sino que sumen esfuerzos, compartan actividades y base de datos para fortalecer el trabajo de galerías, promocionar a los artistas y fomentar públicos”.

“Los trabajos colaborativos en el entorno cultural son vitales. De hecho, trabajar en conjunto es importante. Pienso que en medio de la individualidad que nos caracteriza, el propiciar estos espacios nos regresa a un estado de verdadera convivencia”, reflexiona Espinosa.

Muestra. Cuatro galerías en la capital invitan a un recorrido a pie o en bicicleta para apreciar el arte contemporáneo. Cortesía / EXPRESO

La Minga, que tiene más de dos años, acogió hasta hace poco a ‘Multiversal’, la muestra colectiva de Enrique Vásconez, Pablo Gamboa, Paulina Baca, Nanda Castillo y Andrés Aguirre. Ahora prepara una nueva exposición con trabajos de pequeño formato, que será curada por Gamboa y contará con Nixon Córdova, Ana Fernández, Washington Guayasamín, Pollet Zapata, René Ponce y Francesca Palma, titulada ‘Momentum’. Se preinaugurará el 3 de agosto y habrá un recorrido con los artistas el 7 de agosto de 2021.

Tras visitar La Minga, se puede pasar por Arte Actual de la Flacso, que está a una cuadra. Si bien las exposiciones han tomado un descanso por la pandemia, los sábados, generalmente, realizan distintas actividades artísticas al aire libre.

Gabriela Moyano es directora de Más Arte, una galería con seis años de vida. Ella opina que la cercanía de estos espacios es “una respuesta a las necesidades en torno al arte y un punto geográfico que lo alimenta”. “La mayoría estamos en La Floresta, un sector muy transitable donde se concentran los talleres o las viviendas de muchos de quienes producen arte”.

Para ella, la riqueza de cada lugar radica en la diversidad de propuesta que ofertan, lo que permite que “el público se relacione con una gran variedad de trabajos e investigaciones”. “Hay que entender al arte como comunidad, y este circuito da ese mensaje”, asegura.

“Pese a los talleres, las galerías, el Ochoymedio (cine) y otros lugares, aún resultan pocos los espacios de exhibición, por lo que hay que apoyarnos para mostrar, distribuir y comercializar las obras”, sostiene Moyano.

Hasta el 28 de julio, Más Arte recibe a ‘Bardo José’, proyecto musical que presenta ‘Realidades No Ordinarias Vol. 2’, su segundo álbum interactivo, donde literalmente el público no solo escucha sino que se mete al propio videoclip, gracias a la experiencia virtual construida por Lux Monsalve, Julián Cordero y Francisco Burneo. Les tomará la posta en agosto ‘The Hill’, de Raúl Borja.

Martina Avilés Endara es la productora de N24 Galería, un espacio con dos años, pero que lleva una herencia de muchos más, pues siguió el legado de El Container. Está ubicada en el mismo sitio y la dirige el propio Pepe Avilés.

Ella comenta que ante la iniciativa e invitación de Daniel Espinosa resultaba imposible negarse, así sea abrir un día en que la galería no lo hace, considerando que los galeristas y gestores culturales vienen trabajando desde hace tiempo. “Lo del circuito recién empieza, pero la colaboración lleva años. Mira, por la lejanía no se suma al No Lugar (Centro Histórico, La Tola), pero con ellos y con todos venimos apoyándonos”.

Avilés Endara explica que su espacio apuesta por el trabajo de artistas de trayectoria, sin dejar de preocuparse por el surgimiento de nuevas propuestas y estar atentos a lo que nace desde la academia. “Gonzalo Vargas es parte de nuestro comité, trabajamos con Anamaría Garzón, de la San Francisco (Universidad), y estamos cercanos a la Católica (Universidad): nos parece importante tener una cercanía intergeneracional y fomentar el interés de estudiantes. El circuito ayuda aún más en este propósito”, señala la productora.

El ‘Registro Atmosférico’ de Consuelo Crespo, una muestra que reflexionaba sobre lo efímero y la bomba atómica desde la cerámica, fue parte del circuito del segundo sábado de julio. El trabajo de Leandro Pesantes es lo que ahora se podrá apreciar en N24.

Jorge Izquierdo Salvador es cofundador de la editorial Festina Lente y decano de la Escuela de formación general de la UDLA. También es uno de los fundadores de Media Agua, un espacio de encuentro para el arte y el ocio.

“Somos los más nuevos del circuito. Nacimos en medio de la pandemia de manera espontánea, pero con la ilusión de crear un espacio donde las múltiples actividades de la cultura tengan cabida”, dice Izquierdo.

A él le motiva la dinámica que se genera en los visitantes. “Me encanta escuchar que alguien viene acá porque visitó otra galería, o ver a la gente que viene por un café y termina comprando algún ejemplar de nuestra librería, que aparte es de un autor ecuatoriano. Esos encuentros son los que dan sentido a la gente y forman público”.

Media Agua resume con hechos todo lo que dice este artículo. Daniel Espinosa, justamente, expuso ‘Fragmentos del Paso’ en este lugar, que además convive con el taller de la artista Natalia Espinosa, una síntesis que muestra la meta que puede alcanzar el trabajo colaborativo dentro del arte y su convivencia con la comunidad.

MEDIDAS

Todas las galerías respetan su aforo dictado por la autoridad local y cumplen con los protocolos de bioseguridad frente a la pandemia de la COVID-19.

La cercanía de cuatro espacios culturales permite al público aproximarse al arte contemporáneo, en Quito, de forma gratuita y con medidas de bioseguridad