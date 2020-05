Feriado del 24 de mayo: Trabajadores y empleadores acordarán la jornada del lunes

Los servidores públicos y los trabajadores que opten por laborar el 25 de mayo recuperarán por esa fecha el equivalente a dos días de las jornadas que estuvieron suspendidas como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

En el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 trabajar el 25 de mayo que, según el calendario, correspondía a uno de los días de feriado de 2020, podrá ser acordado entre trabajadores públicos y privados y la máxima autoridad de la institución y el empleador.

El ministro de Trabajo Luis Poveda emitió un acuerdo con las directrices para optar por el consenso para laborar el feriado “con el fin de reactivar con prontitud la economía del país, precautelando los derechos del trabajador”, dice el primer artículo del documento.

Las dudas sobre el descanso o no del 25 de mayo se presentaron en los últimos días. Uno de los elementos en contribuir en esa incertidumbre fue una expresión de la ministra de Gobierno María Paula Romo que había señalado en una entrevista radial que, tras más de dos meses de cuarentena "el país no puede ni soñar en feriados por mucho tiempo más, ni un día de feriado, ni un día de descanso". Decía además que el Ecuador no estaba para paros ni paralizaciones y que lo que se necesita es trabajo y esfuerzo para reactivar la economía.

En el caso de los servidores públicos, cuyas jornadas laborales estuvieron suspendidas de manera emergente durante la declaratoria de emergencia por la pandemia podrán acordar con la máxima autoridad institucional laborar de manera presencial o teletrabajar ese día.

Lo mismo opera para el sector privado. Para quienes tuvieron suspensión de labores en la emergencia podrán acordar con su empleador laborar de manera presencial o teletrabajar. En ambos casos el trabajo en esa fecha equivaldrá a dos días de las jornadas que estuvieron suspendidas como consecuencia de la pandemia. Eso es la recuperación de dos días equivalentes a las jornadas suspendidas por el COVID-19.

El descanso de 25 de mayo corresponde al feriado por la conmemoración de la Batalla del Pichincha ocurrida el 24 de mayo de 1822. Ese día también se celebra el Día del Ejército ecuatoriano que recuerda que en las faldas del Pichincha se libró una lucha entre soldados liderados por Antonio José de Sucre en contra de tropas españolas.

El 24 también se instauró la presentación del informe a la nación por parte del presidente del Ecuador que en esta ocasión, por causa de la pandemia, se realizará de forma virtual. Entre los actos tradicionales que se cumplían por esa fecha están los tedeums, las colocaciones de ofrendas, la ceremonia de relevo de Guardia y la revista de tropas en el Campo de Marte del Templo de la Patria en la Cima de la Libertad.