De 2.000 hectáreas de coca a 7: Ecuador y su imagen al exterior

El pasado 14 de octubre, el presidente Daniel Noboa aseguró en cadena nacional: “según informes satelitales, obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano” y que las mismas tenían aproximadamente tres años de existencia.

Pero, por segunda ocasión, el primer mandatario es desmentido en este tema por las fuerzas del orden. La primera fue el 18 de octubre, cuando el Bloque de Seguridad indicó que el operativo al que hizo referencia el jefe de Estado era sobre un espacio de 2,5 hectáreas.

Y la segunda fue el último lunes, cuando el comandante de la Policía Nacional, Víctor Zárate, expuso ante la mesa de reformas en la Legislatura que revisaron las imágenes satelitales e “identificaron que no había las 2.000 hectáreas como se manifestó, sino que encontraron siete hectáreas por un lado”.

Un tema caliente por sostener

No ahondó en detalles y señaló que esas consultas deben ser dirigidas a otras instancias. Diario EXPRESO solicitó a la Secretaría de Comunicación una entrevista con su titular, Irene Vélez, para que explique por qué el jefe de Estado hizo esta exposición que sorprendió a los ciudadanos justo cuando se esperaban respuestas a las jornadas de 10 horas de apagones en medio de una crisis eléctrica. Pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La aseveración de Zárate llega poco después de que la revista británica The Economist publicó un artículo en el que describe a Ecuador como el “narcoestado más nuevo del mundo”.

El ministro de Defensa, Giancarlo Lofreddo, defendió la gestión del primer mandatario y ponderó que “jamás nadie ha demostrado combatir de frente al narcotráfico como este gobierno” resaltó en rueda de prensa anteayer.

El desacierto cometido por Daniel Noboa

Wagner Bravo, exministro de Defensa, califica como un desacierto la afirmación de Noboa, porque no esperó una confirmación del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y causó un daño al prestigio internacional del Ecuador.

“Eso ayuda a que publicaciones como The Economist lo citen como fuente y tengan argumentos. El daño ya está hecho y es necesario que el mismo presidente diga que se ha comprobado que no existen. No sirve que lo digan sus ministros. Los trapos sucios se lavan en casa y debe cuidar sus palabras”.

Además identifica fallas en la guerra interna y enfatiza que, como todo combate, se debe comunicar apropiadamente.

“Vimos que cuando participó en el Consejo de Seguridad de la ONU, denunció que había un ataque del narcotráfico en Ecuador y es así como se asusta al turismo. En esa asamblea estaban líderes de los países que lo primero que hacen al escuchar aquello, es alertar a sus ciudadanos a donde no ir”, analizó.

Para el consultor político Oswaldo Moreno, esto es el resultado de entregar mensajes cargados de enfoque coyuntural y político desde el inicio de un mandato para garantizar su próxima elección popular de cuatro años, en lugar de estrategias o muestras de soluciones reales a las crisis que se viven en Ecuador.

“Mientras nosotros suplicamos que nos ayuden afuera en temas de seguridad, las potencias extranjeras tienen una actitud esquiva en cuestiones de turismo y de inversión y más; porque no muestran un plan contundente o de solución real que pueda revertir la situación. Eso sí se ve o lo notan afuera en el exterior”.

Sin pruebas que lo demuestren

Para la politóloga Diana Buenaño, existe un problema mucho más profundo en la línea comunicacional, porque las instituciones relacionadas o directamente vinculadas a validar la línea comunicacional que tiene el presidente no están aportando con voceros, o no están en la misma sintonía de lo que él como primera autoridad quiere comunicar.

Una realidad que se vuelve más compleja cuando sus ministros de Estado no conceden entrevistas a los medios de comunicación, porque “podrían estar poniendo en evidencia el estado real de la situación en cuanto a las competencias en sus cargos”.

