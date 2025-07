Al menos 10 obras de asfaltado registran un retraso debido a la falta de asfalto

La prefecta de Cotopaxi, doctora Lourdes Tibán, informó que al menos diez obras viales que requieren asfaltado en la provincia se encuentran paralizadas, debido a la falta de despacho de material asfáltico por parte de Petroecuador. Esta situación se atribuye a problemas técnicos en la Refinería de Esmeraldas, agravados por los efectos del reciente sismo que afectó su operatividad.

“Nos llegó una respuesta escrita por parte de Petroecuador en la que nos indican que no habrá despacho de asfalto hasta mediados de agosto, debido a que la refinería aún no retoma la producción de este insumo”, señaló Tibán. Explicó que la solicitud no solo fue realizada a nombre de la Prefectura, sino también en representación de los contratistas de Cotopaxi y de otros gobiernos provinciales del país.

Inicialmente, se comunicó que la paralización sería hasta el 10 de julio. Sin embargo, en un nuevo pronunciamiento, la estatal petrolera indicó que la producción podría restablecerse recién a mediados de agosto. Esta incertidumbre ha generado preocupación en las autoridades provinciales, contratistas y comunidades beneficiarias de las obras viales.

Obras detenidas y medidas provisionales

Frente a esta situación, la Prefectura de Cotopaxi ha dispuesto que las empresas contratistas avancen en las obras complementarias mientras se espera el arribo del asfalto. “He instruido que se trabaje en las cunetas, la base y subbase, según las condiciones geográficas de cada sector. Lo importante es no detener completamente los proyectos”, explicó Tibán.

Advirtió también que las lluvias pueden complicar estos trabajos previos, especialmente en zonas de alta humedad. Por eso, hizo un llamado a los técnicos y fiscalizadores a mantener el cronograma en la medida de lo posible, para evitar mayores retrasos una vez que se reanude el suministro de asfalto.

Aunque no se precisó el número exacto de obras detenidas, se estima que al menos diez proyectos viales están en pausa. Estas intervenciones forman parte del plan de mejoramiento de la red vial provincial, impulsado por la actual administración.

Llamado a la ciudadanía

La prefecta Lourdes Tibán pidió comprensión a la ciudadanía frente a esta situación que escapa a la gestión provincial. “Queremos que la población entienda que no es culpa nuestra. Estamos listos para continuar, pero no tenemos el insumo esencial. Pedimos paciencia”, expresó.

Finalmente, reiteró que el equipo técnico de la Prefectura sigue trabajando para mantener el ritmo de ejecución, dentro de las limitaciones existentes. “Seguimos firmes con el compromiso de mejorar la vialidad de Cotopaxi, pero necesitamos que Petroecuador cumpla con los despachos lo antes posible”, concluyó.

