Vuelos directos Guayaquil – Nueva York desde hoy: ¿cuánto cuestan los tiquetes?

Guayaquil inauguró este 1 de diciembre de 2025 una nueva ruta aérea directa hacia Nueva York, fortaleciendo la conectividad internacional del Ecuador. El anuncio fue recibido con entusiasmo por viajeros, empresarios y autoridades locales, quienes destacan que esta conexión permitirá dinamizar el turismo, el comercio y los vínculos culturales entre ambas ciudades.

La ruta será operada principalmente por Avianca y JetBlue Airways, dos aerolíneas que han apostado por ampliar su presencia en el mercado ecuatoriano. El vuelo conecta el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo con el Aeropuerto John F. Kennedy (JFK), uno de los principales hubs de Estados Unidos.

Tarifas y opciones de viaje

De acuerdo con las tarifas publicadas en portales de las aerolíneas y agencias de viajes, los precios varían según la temporada y la anticipación de compra:

Avianca: desde $183 solo ida en clase económica, con disponibilidad en diciembre de 2025 y enero de 2026.

Despegar: vuelos ida y vuelta directos desde $359 por persona, con fechas disponibles entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Kayak: muestra opciones de vuelos directos Guayaquil–Nueva York desde $190 en solo ida, con variaciones según la aerolínea y la fecha seleccionada.

Las aerolíneas ofrecen diferentes categorías de servicio, desde económica hasta ejecutiva, con opciones de equipaje adicional y beneficios. Además, se espera que las tarifas promocionales se mantengan durante los primeros meses de operación para incentivar la demanda.

Black Friday: tarifas aéreas bajan hasta 45 % en rutas locales y al extranjero Leer más

Oportunidad para el turismo y crecimiento económico

La apertura de esta ruta directa tiene un impacto significativo en el turismo. Nueva York es uno de los destinos más demandados por los ecuatorianos, tanto por motivos de ocio como por visitas familiares. La conexión directa reduce tiempos de viaje y elimina la necesidad de escalas en ciudades como Miami o Panamá.

En el ámbito empresarial, la ruta fortalece las oportunidades de comercio exterior y facilita la movilidad de ejecutivos y emprendedores. Guayaquil, como puerto principal del país, mantiene vínculos comerciales con Estados Unidos, y la conexión aérea directa se convierte en un recurso estratégico para ampliar negocios y atraer inversión.

Se prevé que la ruta tenga una alta demanda durante las festividades de fin de año y en temporadas de vacaciones escolares. Las aerolíneas han anunciado que evaluarán la posibilidad de aumentar frecuencias según la respuesta del mercado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!