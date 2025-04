¿Puedo recibir el Bono de Desarrollo Humano si tengo empleo informal?

"Trabajo como vendedora ambulante y saber que puedo ser participe de este bono es una alegría", expresa Loida Espinoza, comerciante de Guayaquil. Su testimonio refleja la realidad de muchas personas que, a pesar de estar en el sector informal, pueden acceder al Bono de Desarrollo Humano (BDH), una ayuda económica destinada a mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de vulnerabilidad.

RELACIONADAS Cómo actualizar tus datos para el Bono de Desarrollo Humano

Los trabajadores informales pueden ser participes

¿Qué es el Registro Social y cómo influye en la asignación del BDH? Leer más

El BDH está diseñado para llegar a aquellos hogares que, por diversas razones, no cuentan con acceso a la seguridad social. Si bien muchas personas creen que solo los trabajadores formales pueden beneficiarse de este bono, la verdad es que los trabajadores informales también pueden ser parte de este programa, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos por el Estado. Entre los principales criterios se encuentran no estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), excepto en casos especiales como el Seguro Social Campesino o el trabajo no remunerado en el hogar.

Un bono para la pobreza nacional

RELACIONADAS Cómo influye el número de hijos en el monto del Bono de Desarrollo Humano

Ayudas económicas del MIES. canva

Además, para acceder al BDH, la persona debe ser representante de un hogar que se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con el Registro Social. La edad también es un factor determinante, ya que los beneficiarios deben tener entre 18 y 64 años. En el caso de las mujeres, pueden ser beneficiarias si son jefas de hogar, compañeras o si son responsables de las decisiones de compra dentro del hogar.

Este programa refleja un esfuerzo por parte del gobierno para garantizar que aquellos en condiciones más vulnerables reciban el apoyo necesario, independientemente de su situación laboral formal o informal.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.