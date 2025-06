JetBlue anuncia retiro total de Miami: qué implica para los pasajeros

JetBlue, conocida por sus tarifas accesibles y servicios en EE. UU., confirmó que dejará de operar desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a partir del 3 de septiembre de 2025. La decisión responde a los altos costos operativos y la baja rentabilidad en ese mercado, y ofrece un nuevo enfoque hacia aeropuertos cercanos, como Fort Lauderdale-Hollywood (FLL).

¿Por qué se retira JetBlue de Miami?

Desde su llegada a Miami en 2021, JetBlue no ha logrado generar utilidades significativas en ese hub. Su única ruta sobreviviente Boston‑Miami, operando una o dos veces al día ha sido declarada “no rentable” por la compañía. Los elevados costos de operación y la fuerte competencia especialmente de American Airlines erosionaron el modelo de negocio en esa terminal.

¿Qué pueden hacer los pasajeros afectados?

Los clientes que tengan vuelos programados desde Miami después del 3 de septiembre podrán:

Solicitar un reembolso completo, sin penalizaciones.

Reprogramar su viaje desde Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) o incluso Palm Beach (PBI), donde JetBlue mantendrá operaciones.

Estas opciones estarán disponibles a través de la web, app o agencias de viaje de JetBlue.

La salida de Miami forma parte de una estrategia más amplia que incluye:

La suspensión del servicio de temporada completa en Seattle-Tacoma (SEA) entre finales de octubre y abril.

entre finales de octubre y abril. La puesta en tierra de cuatro aviones Airbus A320 y recortes de vuelos semanales en rutas de bajo desempeño.

La reorientación de recursos hacia su hub de Fort Lauderdale y apuestas por conexiones estacionales como Boston‑Edimburgo o verano Boston‑Madrid.

Contexto financiero y competencia



JetBlue no ha sido rentable desde 2019 y arrastra pérdidas millonarias: US $208 millones en el primer trimestre de 2025 y US $44 millones en los últimos tres meses de 2024. En medio de este panorama, su intento de fusionarse con Spirit Airlines por US $3 800 millones fue vetado por antimonopolio, lo que eliminó una vía clave para reducir costos.

La salida de JetBlue de Miami marca el fin de una etapa tras cuatro años de operaciones débiles en uno de los aeropuertos más competitivos de EE. UU. Para los viajeros, la transición será relativamente fluida gracias a las opciones de reembolso y reubicación en aeropuertos cercanos. No obstante, la medida refleja una estrategia más amplia de optimización de rutas y recorte de costos, ya que la aerolínea enfrenta serios desafíos financieros en un mercado que exige eficiencia y altos volúmenes para ser rentable.