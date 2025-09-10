Todo lo que debes saber acerca de Feria Internacional del Libro Guayaquil 2025

La Feria del Libro de Guayaquil 2025 se realizará del 17 al 21 de septiembre con cine, autores y actividades para todos

La FIL Guayaquil 2025 reunirá a más de 40 autores y proyectará películas de Studio Ghibli durante cinco días.

Del 17 al 21 de septiembre, el Centro de Convenciones de Guayaquil será el punto de encuentro para lectores, autores y amantes de la cultura. Bajo el lema “Un legado contigo”, la Feria Internacional del Libro (FIL) 2025 reunirá a más de 40 escritores nacionales e internacionales, además de ofrecer charlas, talleres, concursos y homenajes literarios.

Con una entrada general de $4 por día, los asistentes podrán acceder a todas las actividades sin costo adicional. El evento estará abierto de 09:00 a 21:00 y se espera la participación de más de 30.000 visitantes.

Entre los autores internacionales confirmados están el colombiano Héctor Abad Faciolince, el psicólogo italiano Walter Riso, la escritora juvenil Eva Muñoz y la colombiana Amalia Andrade. Desde España llegarán Ana Pérez y Javier Moro. Por Ecuador, participarán Solange Rodríguez, Paúl Puma, Margarita Laso y David Aguirre, quienes compartirán escenario con los invitados extranjeros.

La programación incluye presentaciones de libros, firmas, conversatorios y espacios para descubrir nuevas voces literarias.

Studio Ghibli: cine japonés en la feria

Proyección de películas de Studio Ghibli en la FIL Guayaquil 2025: un homenaje al cine japonés que conecta generaciones. LA PRENSA GRÁFICA

Uno de los atractivos más esperados es el homenaje a los 40 años del estudio japonés Studio Ghibli. Durante los cinco días, se proyectarán películas icónicas como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro en una sala especial dentro del recinto. El espacio cultural Butaca Paradiso compartirá datos y curiosidades sobre la historia del estudio, conectando el cine con la literatura y la cultura visual.

Actividades para niños, familias y mentes brillantes

La feria también rendirá tributo a Hans Christian Andersen y Mark Twain, con cuentacuentos, talleres y espacios lúdicos para niños. Además, se realizará la tercera edición del torneo de ajedrez Gambito de Reina, que reunirá a más de 600 participantes en tres categorías: escolares, clubes y universitarios.

Otros eventos incluyen:

Concursos de microcuento

Trivias literarias

Presentaciones dirigidas a colegios

Entrega del Premio Miguel Donoso Pareja a la mejor novela corta.

La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 contará con una programación diversa, pensada para todas las edades, el evento se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes del país.

