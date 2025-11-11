Consulta Popular 2025: documentos para votar (Cédula, pasaporte vigente vs. caducado)

El CNE y el Registro Civil confirmaron que los ecuatorianos podrán con cédula o pasaporte

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó oficialmente que para la jornada del 16 de noviembre de 2025, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto presentando cédula de identidad, pasaporte o documento consular, sin importar si están vigentes o caducados.

La única condición establecida es que los documentos deben estar legibles y permitir la identificación clara del votante mediante la fotografía y los datos personales. Esta disposición busca garantizar la participación masiva y evitar que la caducidad de documentos se convierta en un obstáculo para el ejercicio democrático.

El Registro Civil complementó esta medida con jornadas extraordinarias de cedulación los días 1, 8, 15 y 16 de noviembre, en horarios extendidos, para quienes deseen renovar su documento antes de la votación.

El Registro Civil habilitó una jornada extraordinaria para renovar las cédulas cortesia

¿Por qué se aceptan documentos caducados?

La decisión de permitir el voto con documentos caducados responde a una política de inclusión ciudadana. Según el CNE, en procesos anteriores se evidenció que miles de personas no pudieron sufragar por no tener documentos vigentes, lo que generó reclamos y afectó la participación.

RELACIONADAS Estatuto deja a la ciudadanía al margen de la posible Asamblea Constituyente

En esta ocasión, el organismo electoral busca asegurar que más de 13 millones de ecuatorianos habilitados puedan votar sin restricciones. Además, se reconoce que el trámite de renovación de cédulas y pasaportes puede ser complejo en ciertas provincias, por lo que aceptar documentos caducados es una medida práctica y democrática.

El director del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, señaló que en lo que va del año se han atendido más de 250.000 ciudadanos en jornadas extraordinarias de cedulación, reflejando la alta demanda de documentos previos al proceso electoral.

Ley seca Ecuador: sanciones, duración y todo lo que debes saber de la restricción Leer más

Logística y horarios de votación

El CNE estableció que la jornada electoral se desarrollará entre las 07:00 y 17:00 en territorio nacional, y de 09:00 a 19:00 en el exterior, según el huso horario de cada país.

Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) tendrán la responsabilidad de verificar que los documentos presentados sean legibles y correspondan al votante. En caso de dudas, se aplicarán protocolos de validación para garantizar transparencia y seguridad en el proceso.

El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 65 años, mientras que para jóvenes de 16 y 17 años, adultos mayores de 65 y personas privadas de libertad sin sentencia, el sufragio es opcional.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.