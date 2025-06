Comic Con Ecuador 2025: Lo que debes saber del evento geek más esperado en Guayaquil

La cuenta regresiva terminó. Comic Con Ecuador 2025 abre sus puertas este viernes 13 de junio en el Centro de Convenciones de Guayaquil, en lo que promete ser su edición más grande e inolvidable hasta la fecha. Con más de 10.000 m² destinados a la cultura pop, esta convención reunirá a actores, ilustradores, cosplayers, gamers y miles de fanáticos que celebran su amor por el cine, las series, los cómics y los videojuegos.

Te invitamos a leer: Nanpa Básico Ecuador 2025: confirmadas fechas en Quito y Guayaquil

Fechas y lugar

Evento: Comic Con Ecuador 2025 – sede Guayaquil

Comic Con Ecuador 2025 – sede Guayaquil Fechas: viernes 13 de junio (12:00–20:00), sábado 14 y domingo 15 (10:00–20:00)

viernes 13 de junio (12:00–20:00), sábado 14 y domingo 15 (10:00–20:00) Lugar: Centro de Convenciones Simón Bolívar, Av. de las Américas.

Entradas y promociones



Entrada general: $ 15/día (IVA incluido)

Paquete VIP: $ 50 + IVA con beneficios exclusivos (bolso coleccionable, fast‑pass, asientos frontales)

Fotos y autógrafos

Steven John Ward: selfie/autógrafo $ 30 / foto pro $ 45

Taz Skylar: selfie/autógrafo $ 45 / foto pro $ 70

Josh Radnor: selfie/autógrafo $ 50 / foto pro $ 70

Foto One Piece (ambos actores): $ 115

Invitados y paneles destacados



Josh Radnor (“Ted Mosby” en How I Met Your Mother). Steven John Ward (Dracule Mihawk) y Taz Skylar (Sanji) de One Piece. Voces icónicas del doblaje latino: Humberto Vélez (Homero Simpson) y José “Pepe” Torres Macías (Deadpool). Ilustradores y artistas gráficos: Will Conrad, Marcio Abreu, Marcio Kouyoudjan. Cosplayers internacionales: Lorraine (México), León Chiro (Italia).

Áreas temáticas e interactivas

Zona gamer en el “Salón de los Presidentes”: torneos de Fortnite y Valorant, experiencia Donkey Kong/Mario Bros

Áreas especiales:

Barco Going Merry (One Piece)

MacLaren’s Pub de How I Met Your Mother

Estación de Stranger Things (“Upside Down”)

Réplica de la Casa de los Picapiedra con troncomóvil

Cumbayá está de fiesta: cronograma y actividades por sus 455 años de fundación Leer más

Comic Con Ecuador 2025 promete ser una experiencia imperdible para los amantes de la cultura geek. Con la presencia de estrellas internacionales como Josh Radnor, Taz Skylar y Steven John Ward, además de icónicas voces del doblaje latino, esta edición ofrece encuentros únicos con tus personajes favoritos.

A esto se suman áreas temáticas inspiradas en One Piece, Stranger Things, How I Met Your Mother y hasta los Picapiedra, torneos gamers, actividades para niños, artistas gráficos y espacios inmersivos que celebran lo mejor del entretenimiento. Ya sea que vayas por la nostalgia, el cosplay o las nuevas tendencias, esta convención tiene algo para cada fan.

Comic Con Ecuador 2025 no es solo un evento: es una experiencia que une generaciones a través de la pasión por lo geek.