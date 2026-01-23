Clima en Ecuador: sectores donde habrá tormentas este viernes 23 de enero

El Inamhi pronosticó lluvias intensas y tormentas eléctricas para este viernes 23 de enero en varias regiones de Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico para este viernes 23 de enero de 2026, alertando sobre tormentas eléctricas y lluvias de variable intensidad en la Costa y Amazonía. Según el reporte, las precipitaciones se concentrarán en horas de la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo, se prevén tormentas con acumulados de agua significativos, lo que podría generar anegamientos en zonas urbanas y afectaciones en vías de tránsito. En la Amazonía, provincias como Napo, Orellana y Pastaza experimentarán lluvias fuertes con tormentas eléctricas, un patrón climático que se ha mantenido durante la semana.

#AdvertenciaMeteorológicaEc N°04 | Del martes 20 (13:00) al sábado 24 se prevén lluvias de intensidad variable, mayor incidencia en el interior del Litoral, región Amazónica y varias localidades de la Sierra. Mayor probabilidad de afectación entre el 21 y 22 de enero 2026🌦️⛈️🌧️ pic.twitter.com/9mYZ3EycEV — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) January 19, 2026

Clima región Costa

En la región Costa se prevé un día caluroso, con temperaturas elevadas durante la mañana y tarde. Sin embargo, en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo se esperan tormentas eléctricas y lluvias fuertes principalmente en horas de la noche.

Estas precipitaciones podrían generar acumulación de agua en zonas urbanas y afectar la movilidad en vías principales. Se recomienda a la población portar paraguas, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse hidratada ante el calor diurno.

Clima región Sierra

En la Sierra, el pronóstico indica lluvias intermitentes en ciudades como Quito, Cuenca, Riobamba y Loja con cielos mayormente nublados y temperaturas frescas. Aunque las precipitaciones serán menos intensas que en la Costa, se espera que continúen durante todo el día.

El Inamhi también alertó sobre niveles de radiación UV de moderados a muy altos, especialmente en zonas de la Sierra central y norte. Esto significa que, pese a la nubosidad, la exposición solar puede ser riesgosa. Se recomienda el uso de protector solar, sombreros y gafas, además de limitar la exposición directa al sol en horas centrales.

Clima región Amazonía e Insular

La región amazónica experimentará precipitaciones intensas acompañadas de tormentas eléctricas en provincias como Napo, Orellana y Pastaza. Estas condiciones podrían provocar deslizamientos de tierra en zonas rurales y complicar la movilidad en carreteras.

En Galápagos los cielos se mantendrán con intervalos nublados y temperaturas media y altas.

El Inamhi mantiene activa la alerta meteorológica hasta el sábado 24 de enero, debido a la persistencia de lluvias y tormentas en gran parte del país. Se aconseja portar paraguas o chaquetas impermeables, evitar calzado de tela y optar por zapatos resistentes al agua para reducir riesgos.

