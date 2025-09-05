Buzón Electrónico del Pensionista: cómo activar tu cuenta y recibir notificaciones

El IESS mantiene el Buzón Electrónico del Pensionista para la comunicación oficial con los jubilados

El Buzón Electrónico del Pensionista es una forma más segura de acceso a la información del IESS

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) lanzó oficialmente el Buzón Electrónico del Pensionista, una plataforma digital destinada a mejorar la comunicación con jubilados y beneficiarios de montepío en todo el país. Desde el 30 de julio de 2025, este servicio está disponible en el portal institucional del IESS y busca garantizar el envío de información oficial, segura y oportuna a más de 726 mil personas que reciben beneficios del sistema de pensiones.

La herramienta fue desarrollada por la Dirección del Sistema de Pensiones del IESS y permite a los usuarios consultar comunicados sobre pagos, trámites, actualizaciones de servicios y otros temas relevantes.

Según Ángel García Mieles, director provincial del IESS en Manabí, anunció en un comunicado que “este espacio garantiza una comunicación directa con nuestros pensionistas, evitando noticias falsas. Es indispensable mantener informados a los usuarios, especialmente en lo referente al pago de las pensiones jubilares y montepío”.

¿Cómo activar tu cuenta y consultar notificaciones?

Activar el Buzón Electrónico del Pensionista es un proceso sencillo que se realiza completamente en línea. A continuación, el paso a paso oficial para acceder al servicio:

Ingresa al portal del IESS: Visita www.iess.gob.ec y dirígete a la sección “Trámites virtuales”. Selecciona la opción “Pensionistas”: Dentro del menú, haz clic en “Buzón Electrónico del Pensionista”. Accede con tu cédula y clave personal: Si no tienes clave, puedes solicitarla en línea o acudir a un Centro de Atención Universal del IESS. Consulta tus notificaciones: Una vez dentro, el sistema te mostrará si tienes mensajes nuevos. Para leerlos, haz clic en el ícono de la lupa. Verificar la vigencia de los mensajes: Cada comunicado estará disponible por un máximo de 60 días, luego será eliminado automáticamente del sistema.

Este buzón no requiere activación adicional más allá del ingreso con credenciales válidas. El sistema enviará alertas cuando se publiquen nuevos mensajes, lo que permite a los pensionistas mantenerse informados sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas del IESS.

Lucha contra la desinformación

De acuerdo con el IESS, uno de los principales objetivos del Buzón Electrónico es combatir la desinformación que afecta especialmente a los adultos mayores. En los últimos años, han circulado cadenas falsas en redes sociales sobre supuestos cambios en el calendario de pagos, ajustes en beneficios o requisitos inexistentes para trámites.

Esta herramienta busca centralizar la información oficial y evitar confusiones que puedan generar ansiedad o errores en la gestión de los beneficios.

Además, el buzón permite una trazabilidad clara de los comunicados emitidos por el IESS. Cada mensaje proviene directamente de la Dirección del Sistema de Pensiones y está validado por el sistema, lo que garantiza su autenticidad.

