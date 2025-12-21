Expreso
incendio en Conocoto
Bomberos de Quito controlaron un incendio estructural en Conocoto que destruyó un criadero de animales de corral.Cortesía Bomberos

Incendio consumió criadero de animales de corral en Conocoto

Un criadero de gallinas, patos y cuyes fue consumido por el fuego en Conocoto.

Un incendio estructural se registró en el sector de Conocoto, al oriente de Quito. El fuego consumió por completo un criadero de animales de corral, generando pérdidas materiales y la muerte de varias especies.

Incendio estructural alarmó a moradores de Conocoto

La emergencia movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, que acudieron al sitio para controlar y posteriormente liquidar las llamas. La entidad informó sobre el hecho a través de sus canales oficiales.

Según el reporte preliminar, el incendio afectó una estructura utilizada para la crianza de gallinas, patos y cuyes. A causa del siniestro, varios animales murieron; sin embargo, dos patos lograron ser rescatados con vida entre los restos del lugar.

Durante la atención de la emergencia, el personal bomberil brindó asistencia prehospitalaria a tres personas que resultaron con lesiones leves. 

Los afectados presentaron quemaduras de primer grado, dificultad respiratoria por inhalación de humo y contusiones, sin que fuera necesario su traslado a una casa de salud.

Las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas y se encuentran bajo investigación. El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de prevención para evitar este tipo de emergencias, especialmente en estructuras con material inflamable.

