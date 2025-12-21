Incendio consumió criadero de animales de corral en Conocoto

Un criadero de gallinas, patos y cuyes fue consumido por el fuego en Conocoto.

Bomberos de Quito controlaron un incendio estructural en Conocoto que destruyó un criadero de animales de corral.

Un incendio estructural se registró en el sector de Conocoto, al oriente de Quito. El fuego consumió por completo un criadero de animales de corral, generando pérdidas materiales y la muerte de varias especies.

Le invitamos a que lea: Navidad activa ferias en la ciudad con más de 450 emprendedores locales

Incendio estructural alarmó a moradores de Conocoto

La emergencia movilizó a varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, que acudieron al sitio para controlar y posteriormente liquidar las llamas. La entidad informó sobre el hecho a través de sus canales oficiales.

Navidad activa ferias en la ciudad con más de 450 emprendedores locales Leer más

Según el reporte preliminar, el incendio afectó una estructura utilizada para la crianza de gallinas, patos y cuyes. A causa del siniestro, varios animales murieron; sin embargo, dos patos lograron ser rescatados con vida entre los restos del lugar.

Durante la atención de la emergencia, el personal bomberil brindó asistencia prehospitalaria a tres personas que resultaron con lesiones leves.

Los afectados presentaron quemaduras de primer grado, dificultad respiratoria por inhalación de humo y contusiones, sin que fuera necesario su traslado a una casa de salud.

🚒 #EmergenciasUIO | Esta tarde, nuestro equipo controló y liquidó un incendio estructural en el sector de Conocoto.



🔥 El fuego afectó una estructura usada como criadero de animales de corral, entre ellos gallinas, patos y cuyes. Lamentablemente, algunos animales perdieron la… pic.twitter.com/fHDhzCkKCh — Bomberos Quito (@BomberosQuito) December 21, 2025

Las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas y se encuentran bajo investigación. El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener medidas de prevención para evitar este tipo de emergencias, especialmente en estructuras con material inflamable.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!