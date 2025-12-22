Bono de Desarrollo Humano enero 2026: ¿Quiénes cobran y cuánto reciben?
El Bono de Desarrollo Humano en 2026 apoya a familias vulnerables con ingresos, salud y educación
El Bono de Desarrollo Humano (BDH) es uno de los programas sociales más importantes del Ecuador, destinado a apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad. En enero de 2026, el beneficio se mantiene como un pilar de la política pública para reducir la pobreza y garantizar acceso a servicios básicos.
El subsidio se entrega mensualmente a través del Registro Social, que identifica a los hogares con mayores necesidades económicas. Además del BDH, existen pensiones específicas para adultos mayores y personas con discapacidad, lo que amplía el alcance del programa y refuerza la protección social en el país.
¿Quiénes cobran el Bono de Desarrollo Humano?
El BDH está dirigido a familias y personas en pobreza extrema, según la información del Registro Social. También incluye a grupos con limitaciones en educación, vivienda, discapacidad o problemas de salud. El objetivo es romper el círculo de pobreza y garantizar un ingreso mínimo que permita cubrir necesidades básicas.
Además, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) administra pensiones complementarias:
- Adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
- Personas con discapacidad, que requieren apoyo económico adicional para cubrir gastos de salud y cuidado.
Requisitos para familias con hijos menores
- Cédula de la madre de familia y del cónyuge, si lo hubiere.
- Partidas de nacimiento de todos los hijos menores de 16 años.
- Certificados académicos: libreta de calificaciones o matrícula para niños entre 6 y 16 años.
- Carné de vacunación para todos los menores de 6 años.
- Documentos adicionales si en el hogar viven adultos mayores o personas con discapacidad.
Este requisito busca garantizar que los menores accedan a educación y salud, reforzando el objetivo del bono como herramienta de inclusión social.
¿Cuánto reciben los beneficiarios en enero de 2026?
Los montos del BDH y pensiones varían según la categoría:
- Bono de Desarrollo Humano básico: $ 55 mensuales.
- Pensión para adultos mayores: entre $ 55 y $ 100 mensuales.
- Pensión para personas con discapacidad: entre $ 55 y $ 100 mensuales.
Acceso a salud y educación como parte del beneficio
Además del apoyo económico mensual, el Bono de Desarrollo Humano garantiza a las familias beneficiarias un acceso preferente a programas de salud y educación, lo que refuerza su bienestar integral.
Este beneficio incluye controles médicos gratuitos y oportunidades educativas como becas o apoyos escolares, con el objetivo de asegurar que los niños y adolescentes permanezcan en el sistema educativo y reciban atención sanitaria adecuada.
De esta manera, el bono no solo representa un alivio financiero, sino también una herramienta de inclusión social que busca reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida en Ecuador.
