Yunda pide disculpas por la lentitud en el Metro de Quito

Jorge Yunda se disculpó por el lento avance de la administración del Metro de Quito en la sesión del Concejo Metropolitano de ayer martes, convocada en el coliseo parroquial de San José de Minas.

Bajo el techo de la recientemente inaugurada estructura, Yunda escuchó las quejas de al menos seis concejales sobre el informe del proyecto de transporte. Ellos coinciden en que hay varias interrogantes por resolver. El modelo de gestión, la empresa que se encargará de la operación del Metro de Quito, la fecha de inicio de operaciones, cómo se compensará a quienes fueron afectados en su proceso de construcción y cómo se conectará con el sistema de transporte municipal actual, son algunas de las preguntas planteadas por los ediles.

“He pedido disculpas al pueblo de Quito porque quien presidía la comisión de la empresa Metro de Quito es Santiago Guarderas, quien no hizo ni una sola sesión”, aclaró Yunda. “Hoy, con la potestad que tiene el alcalde, estaré yo presidiendo esta comisión y sacaremos adelante esta obra”, agregó.

La concejala Andrea Hidalgo fue la primera en levantar la queja ante un informe ‘administrativo’ que no presenta ‘nada nuevo’ a lo que ya se ha detallado antes.

Juan Carlos Fiallos calificó el informe del Metro como “un ‘copy-paste’ del anterior” y dijo que el avance es poco representativo, algo en lo que coincidieron otros concejales, como Luz Elena Coloma, quien considera que el documento revela una situación ‘preocupante’ y da explicaciones poco satisfactorias sobre el sistema de recaudo. Otra de las inquietudes que planteó la concejala gira en torno a la sostenibilidad financiera del Metro de Quito. Según ella, el informe pone eso en manos de una consultoría externa y fondos del Municipio, por lo que pidió explicaciones al alcalde.

“Si nos ha traído a San José de Minas, a dos horas de Quito, a tratar un informe irrelevante, aprovechemos el tiempo y conteste las preguntas que tenemos sobre la obra más importante de la ciudad”.

Para el concejal Eduardo del Pozo, no solo es importante fiscalizar el Metro, sino los cambios en la administración del transporte público en la superficie. Del Pozo recordó que el 75 % de las cooperativas no participaron en el concurso de frecuencias “y quienes ganaron no alcanzan a cumplir con todas las rutas”, por lo que pidió declararlo desierto.

Sin embargo, no solo la obra del Metro está ralentizada, sino también los trámites de aprobación de ordenanzas, a partir del conflicto que mantiene a la capital virtualmente con dos alcaldes, después de que la Corte de Pichincha dejó sin efecto el proceso de remoción que los concejales ejecutaron en contra de Jorge Yunda el 3 de junio.

Entre los proyectos represados está el Plan de Uso y Gestión del Suelo, que deberá ser aprobado hasta el 15 de septiembre de este año y que preocupa a varios ediles quiteños. Dicho plan determinará el uso que se dará a los suelos y las obras que son posibles en los distintos emplazamientos durante los próximos 12 años.

“Yo he presentado ordenanzas desde hace un año y he pedido que nos resuelvan los informes que necesitamos para poder traer la ordenanza al Concejo”, manifestó Coloma y recordó que es el alcalde quien puede llevar una ordenanza a la sesión de Concejo para que pueda ser aprobada.

Todos los concejales se hicieron presentes en la sesión, pese a la lejanía, excepto Santiago Guarderas, quien mandó a su alterna. Por su parte, Fernando Morales, Bernardo Abad y Del Pozo aseguraron que su presencia en la sesión no tiene la intención de legitimar a Yunda en el cargo, sino ser responsable con sus electores. “Esta crisis ha sido complicada para el Municipio de Quito, pero ahora hay que dar la vuelta a la página y continuar”, declaró Del Pozo.