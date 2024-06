Wilson Merino: “No hago oposición al alcalde, levanto alertas”

Wilson Merino revisa su celular y le pregunta a su asesora: ¿Sale mi mamá? El edil se refiere al cuadro de su madre, Cecilia Rivadeneira, sonriendo; murió, víctima de cáncer, cuando él, hoy de 42 años, tenía 19. La siente cada día, dice, en su oficina del Concejo Metropolitano, ente en donde pareciera tener pocos amigos...

¿Se pasó a la oposición al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana?

No me muevo en términos excluyentes, no soy oposición ni hago oposición al alcalde. Soy leal al programa que construimos. Levanto alertas. Un punto de tensión gira en torno al concepto de lealtad. Algunos directivos de la RC creen que lealtad es acompañar el proceso en su integralidad y eso termina en sumisión.

Pero usted llegó con la RC.

Acordamos que era una alianza entre Imparables, mi movimiento, y la RC, que apostó por Muñoz; entendiendo que no somos iguales.

El jueves, Virgilio Hernández, de la RC, le dijo “carroñero” en X (antes Twitter) y Muñoz lo acusa de buscar protagonismo. ¿Qué ocurre casa adentro?

Tengo una relación cordial con el alcalde Muñoz. Cuando me escribe le respondo. He apoyado con el voto de Imparables la aprobación del presupuesto, Plan de Uso del Suelo, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sus proyectos de ordenanza.

¿Pesa su voz en esa alianza?

Desde el 15 de mayo, con la resolución para instalar alarmas en las casas de los concejales, se ha evidenciado un cortocircuito. Elevo la voz por lo que va en contra de intereses ciudadanos. En una discusión previa aprobamos el Plan de Desarrollo y de Uso de Suelo, que abría la puerta a la fragmentación del suelo rural. Propuse alternativas, no se acogió mi pedido, pero voté a favor para darle herramientas al alcalde. Luego, en la sesión en la que se entregaron privilegios adicionales a políticos, el concejal Andrés Campaña y yo nos retiramos. Pedimos la reconsideración. Eso les incomoda y genera tensión.

¿Fue la decisión correcta?

Debo levantar la voz si no estoy de acuerdo, es sano para la democracia.

Usted escribió en X que ya había dos Quitos, el del privilegio, de los concejales, y el del resto. ¿Cómo debían reaccionar sus exaliados de la RC?

Eso dice la resolución aprobada, no lo digo yo, está en el literal F de la resolución: “Para los concejales y el alcalde instálese un sistema de alarma interna que se conecte con las alarmas comunitarias o la UPC del sector”. Más privilegios para la clase política, en detrimento de los ciudadanos. Creo en un Quito inclusivo. Ayer estuve en el Comité del Pueblo, ahí deberían estar las alarmas.

¿Es un Quito que el alcalde no conoce?

No sé si lo conoce, pero hay que visitarlo y recorrerlo. Tenemos que incomodarnos, salir de las cuatro paredes. El desafío es ciudadanizar la política.

Si usted no es oposición, como dice, ¿por qué no le escribe a Muñoz contándole eso?

Lo hago todo el tiempo con la institución municipal, levanto necesidades y articulo con diferentes dependencias. Así, en La Argelia, la Empresa de Obras arregló un puente. Mi reclamo sobre los protocolos de seguridad en el Metro generó polémica, pero la empresa ya los está compartiendo. Más allá de la tensión con el alcalde me interesa que las cosas pasen, no le temo al conflicto.

¿Qué puede hacer usted solo en el Concejo ante la política de “sumisión” de la RC?

Luego de 20 años de activismo social decidí participar en política. Sabía que me metía en el fango, que debía cruzarlo y tomar una manguera para limpiar. Creo que el alcalde está en mi línea, pero me parece que algunos directivos de la RC olvidan que llegamos acá para resolver problemas.

De forma recurrente le dicen malagradecido. ¿Usted buscó a la RC para la alianza?

No soy militante de la RC, no me debo a ellos, los respeto. Mi organización política es el movimiento provincial Imparables, con la agenda feminista, de fomento al emprendimiento, de equidad. Ellos nos contactaron para la alianza.

¿Está decepcionado de la política?

Soy resiliente, me ha tocado vivir momentos difíciles. Hace 23 años perdí a mi madre y fruto de ese dolor y con su inspiración creé la fundación Cecilia Rivadeneira. Hace 13 años perdí a mi padre, en un secuestro y brutal asesinato. Eso me hizo más sensible con la problemática ciudadana de vecinos y vecinas. En esta primera experiencia en política hay que aprender; trataré de cometer menos errores.

