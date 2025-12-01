Volcamiento de tanquero provoca llamas en vía que une Pichincha y Santo Domingo

El tanquero transportaba combustible, se volcó en la vía Las Mercedes y dejó llamas en la carretera. El paso está cerrado

El tanquero se volcó e incendió, cuando circulaba en la vía Las Mercedes - Los Bancos,al noroccidente de Quito.

Un tanquero se volcó este lunes 1 de diciembre de 2025 en la vía Las Mercedes - Los Bancos y provocó una línea de fuego sobre la carretera que une a las provincias de Pichincha con Santo Domingo, pues el vehículo pesado transportaba combustible, el cual se derramó a lo largo del asfalto.

El ECU 911 informó que el tanquero se viró y chocó contra un poste de energía eléctrica en el kilómetro 37, antes de llegar al puente de Mulaute, al noroccidente de Quito.

Volcamiento dejó una víctima

El accidente tránsito dejó una persona fallecida y cerca de las 12:20 el incendio quedó controlado. Las llamas fueron sofocadas por los cuerpos de Bomberos de Nanegalito y Pedro Vicente Maldonado.

Las autoridades no han informado sobre las causas que generaron el accidente de tránsito. Pese a que se apagó el incendio, la circulación vehicular se cerró en la zona, por lo que el servicio de emergencia recomendó tomar vías alternas.

En el lugar, el tanquero quedó calcinado y virado sobre el lado del conductor. En imágenes del ECU 911 se observó que la calzada estaba mojada por las últimas lluvias. Hasta las 13:21 no se informaba sobre qué causó el accidente.

