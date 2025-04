La vicealcaldía de Quito en la mira, ante la posible revocatoria de Pabel Muñoz

El 14 de mayo próximo, el Concejo Metropolitano de Quito deberá decidir nuevamente sobre sus principales autoridades y sobre la conformación de las 21 comisiones en las que trabajan sus miembros.

Aunque esta es una tarea de rutina, estipulada en su normativa, por estos días la expectativa es mayor, dada la coyuntura política de la ciudad. El colectivo Defiende tu voto logró que el Tribunal Contencioso Electoral diera paso a su iniciativa de revocatoria del mandato en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Este organismo le ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que en varias ocasiones había negado la entrega de formularios, la entrega de los mismos y el proceso, finalmente, está en marcha (ver recuadro).

Una renovación que genera expectativa

Aunque nada está dicho todavía, de concretarse la revocatoria, le correspondería a quien esté a cargo de la vicealcaldía dirigir a la ciudad hasta mayo del 2027. De acuerdo con Jaime Morán, de la organización Gobernanza Local EC, el Cootad no establece que tenga que existir una periodicidad para elegir a las autoridades dentro de los concejos cantonales, pero está regulado mediante ordenanzas desde cada uno de los municipios. En el caso de Quito, existe una ordenanza que regula el funcionamiento de sus comisiones y que establece esta elección.

Observando el principio de paridad de género, el artículo 48 de la ordenanza de Codificación del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito no. 095-2025, estipula que en la sesión inaugural, es decir al inicio del período, se debe designar a un vicealcalde o vicealcaldesa, dependiendo del género de quien presida el Concejo. En este caso, debía ser mujer y ese puesto recayó en la concejala oficialista María Fernanda Racines, quien según la misma normativa es la primera vicepresidenta del Concejo e interviene en ausencia del alcalde. La segunda vicepresidencia está a cargo de Darío Cahueñas (ID).

Racines en la mira: ¿reelección o alternancia?



Según Morán, hay quienes consideran que el tema de la reelección de la vicealcaldesa no es una posibilidad, porque la norma habla de paridad, es decir, entre hombre o mujer, pero también señalan que debería considerarse una alternancia en el ejercicio, es decir, que no sea la misma persona. Sin embargo, aclara que la Corte Constitucional ha sido enfática de que estos este no está regulado así en la ordenanza, pues el GAD es libre de reelegir a la misma persona como segunda autoridad. De hecho, el artículo 48 menciona que tanto el primero como el segundo vicepresidente del Concejo podrán ser reelegidos.

Aunque aún no hay nada oficial al respecto, para la concejala Analía Ledesma no es un misterio que en el Concejo de Quito hay un bloque oficialista bastante fuerte y si bien no todos son ediles de la Revolución Ciudadana (RC), sí hay varios que “se han hecho muy moldeables”. Aunque ella es presidenta de la Izquierda Democrática y hay dos concejales más de ese partido en el Pleno, señala que está sola allí, pues ellos actúan por su cuenta. Por ello, según Ledesma, lo más probable es que no ocurra ningún cambio en mayo próximo, pues el oficialismo tiene “controlado todo”, pues se requieren solo 12 votos para definir quién se quedará en la vicealcaldía y en las comisiones.

Por otro lado, Ledesma considera que la ciudad ya sufrió mucho con la remoción anterior, cuando el exalcalde Jorge Yunda fue reemplazado por Santiago Guarderas. “No creo que ningún cuadro de la Revolución Ciudadana que vaya a reemplazar al alcalde pueda hacer un mejor trabajo del que él está haciendo ahora”, dice.

En este punto, cree que vale la pena recordar que en la época del exalcalde Mauricio Rodas no se logró concretar 180.000 firmas, porque están sujetas a validación y por ello espera que este sea un “llamado de atención severo de la ciudadanía” y haya un cambio de timón en el manejo de Quito.

Por otro lado, el concejal Emilio Uzcátegui, de la RC, explica que en le bloque aún no existe una definición sobre el tema pero considera que “el espíritu general del Concejo es favorecer la estabilidad del Municipio. Esto, para mí, podría traducirse en mantener a la vicealcaldesa e, incluso, llegar a mantener las comisiones”.

Para Uzcátegui, que Racines permanezca como vicealcaldesa en medio del proceso de revocatoria daría una “garantía de continuidad de los procesos que involucran al Municipio como institución más allá de la coyuntura”.

Sin embargo, aclara que esta es su posición personal, pues cualquier decisión que se tome será de manera orgánica. De momento, afirma que el proceso de revocatoria “violenta varios procesos legales y se da en una coyuntura política de una elección nacional. Dicho esto, también es un proceso contemplado en la ley y más bien lo que yo espero es que nos convoque a un nuevo diálogo, un nuevo acuerdo político más amplio”.

