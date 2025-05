¿Viajes gratis en el metro de Quito? Se emite una advertencia

Una publicación que circula en redes sociales ha generado confusión entre los usuarios del metro de Quito. Se trata de un supuesto beneficio que otorga un año de uso gratuito con la Tarjeta Ciudad, información que, de acuerdo con la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, es completamente falsa.

A través de su cuenta en X, la entidad aclaró que no existe ninguna campaña oficial relacionada con esta supuesta promoción y pidió a los usuarios no dejarse engañar. La empresa recordó que toda la información verificada y oficial se difunde únicamente por sus canales institucionales, por lo que cualquier oferta que no se haya anunciado oficialmente debe ser tomada con precaución.

Seguridad del sistema de recaudo

La Tarjeta Ciudad está diseñada para garantizar un acceso seguro y personalizado al Metro de Quito, ya que está vinculada a una única Cuenta Ciudad con datos específicos del usuario. Según la empresa municipal, actualmente, el 47 % de los pasajeros usan métodos digitales para ingresar al sistema, lo que permite mayor eficiencia en el flujo de pasajeros.

Además, la manipulación del sistema informático con el propósito de obtener beneficios indebidos en tarjetas electrónicas, máquinas de venta y recarga, o validadores es considerada una falta muy grave. Quienes cometan esta infracción pueden ser sancionados con una multa equivalente a 470 dó´lares.

Métodos de acceso al metro

Para evitar confusiones, la empresa recuerda que los medios de acceso digitales autorizados incluyen la Tarjeta Ciudad, la cédula de identidad o el código QR digital, opciones que permiten ingresar al sistema de manera directa y sin contratiempos.

Ante la rápida circulación de información falsa en redes, la recomendación de la entidad es verificar siempre los anuncios oficiales antes de compartir o confiar en publicaciones no verificadas.

🚫 ¡Atención!

Circula en redes sociales una publicación falsa sobre la entrega de la Tarjeta Ciudad con un año de uso gratuito.



⚠️ Esa información es FALSA.



📢 Toda la información verificada se publica únicamente en nuestros canales oficiales. No te dejes engañar.#MetroQuito pic.twitter.com/mwKC6vXnrr — Metro de Quito (@MetrodeQuito) May 5, 2025

