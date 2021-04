La vetustez y la falta de fondos afectan al transporte municipal

Con pancartas y un megáfono en mano, un grupo de trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) marchó hacia el Municipio de Quito para exigirle al alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, cambios en la forma en que se maneja el sistema de transporte municipal de la urbe, que tiene a su cargo al Trole y a la Ecovía.

Estos indican que ochenta buses y articulados de ambos sistemas de transporte reposan, dañados y sin repuestos, en los patios de la institución, sin que se designen fondos o fechas para su reparación.

“Hay unidades que no circulan desde hace años, pero tampoco son dadas de baja. La mayoría no tiene partes, porque se las han sacado como repuestos para otros articulados. Algunas tienen daños tan simples que se solucionarían con un cambio de filtro, pero no dicen que no hay dinero”, comentó Hernán Romo, trabajador de la entidad que asistió al plantón.

Pero la situación no es nueva, sino que data de al menos 2015, como lo muestra el informe DNAI-AI-0246-2020 de la Contraloría General del Estado, publicado el año pasado.

Este detalla que desde hace cinco años, 32 unidades tipo MB500 ya se encontraban averiadas, pero que, pese a ello, no habían sido dadas de baja.

1.460 buses incumplieron el aforo, pero no hay sanciones Leer más

“Se desconoce si sus estados son obsoletos, deteriorados y/o dañados, sin que se hayan seguido los procesos de egreso administrativo o contable (...) Los automotores se hallaron sin partes vitales para su funcionamiento”, detalló el informe.

La Contraloría también halló que 1.334 unidades del Trole y la Ecovía ya habían cumplido su vida útil, sin que se hicieran intentos por reemplazarlos .

EXPRESO solicitó una entrevista al gerente de la Epmtpq, pero el departamento de comunicación de la entidad indicó que, debido al reciente posesionamiento de Carlos Poveda en el cargo, esta sería concedida en los próximos días.

El informe también halló irregularidades con respecto al estado de los buses, entre ellos que, al hacer el traspaso de dominio desde la Empresa de Movilidad y Obras Públicas a la Epmtpq, la vida útil registrada de las unidades pasó de cinco años a 20 sin sustento técnico. El avalúo de estos de $ 27’417.600 también presenta inconsistencias.

Un asesor del alcalde recibió a la comitiva y se comprometió a darles una audiencia con el burgomaestre, pero estos quieren soluciones concretas. “Es un problema que pudo resolverse con fondos, pero que se ha ignorado”, dijo Mauricio Mera, otro de los trabajadores.

El plan de reestructuración de rutas, a un paso de concretarse Leer más

Una pasarela de gerentes

Desde que se posesionara la administración del alcalde Jorge Yunda, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito ha tenido una larga lista de gerentes que han durado tan solo meses en el cargo.

La titularidad de la entidad estuvo en manos de Darío Chaves, Andrea Flores (actual gerenta del Metro de Quito), Mauricio Tayupanta, y desde la semana pasada, en manos de Carlos Poveda.

Poveda, un ingeniero civil especializado en carreteras, se posesionó el pasado martes. Ocupó el cargo previamente, en 2009 durante la alcaldía de Augusto Barrera.

Para el Comité de Trabajadores, la falta de continuidad ha sido una de las principales trabas a la solución del problema de las unidades, pues como indica Hernán Romo, “no se terminan de cumplir los acuerdos a los que llegamos con cada gerente”.