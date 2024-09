Vestigios de los años ochenta se hallaban al fondo de la laguna de La Alameda

Dos celulares, cédulas de los años ochenta y noventa, billetes y monedas del extinto Sucre y dos botes que alguna vez fueron parte de la oferta recreativa del lugar, fueron algunos de los curiosos objetos hallados al fondo de la laguna del parque La Alameda, en el centro de la capital.

El mes pasado, el emblemático cuerpo de agua inició un extenso proceso de intervención, tras veinte años de abandono, como lo explica Nahuel Mendoza, director de Parques de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

“Según la información que tenemos, en La Alameda se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento, pero no se había realizado una intervención integral dentro de la laguna. Este año, que el alcalde Pabel Muñoz ha decretado como el año de los parques, se planificó esta intervención con el fin de restaurar y recuperar este espacio tan importante para los quiteños”, explica.

La primera acción que se llevó a cabo fue la de trasladar los peces que residían en el sitio a la reserva natural de Jerusalén, al norte de la capital. Tras ello, se procedió a vaciar la laguna, y al hacerlo hallaron un panorama complejo.

Pero el primer encuentro que tuvieron fue con el pasado de la urbe y de los visitantes de La Alameda, cuyos vestigios se encontraban conservados al fondo del sedimento. “Fue una experiencia curiosa, porque había Sucres, cédulas, una serie de cosas que hablan de una historia, de un Quito ya pasado”, comenta el funcionario.

La Epmmop lleva a cabo la reparación, que se realiza a diario en el lugar. Se estima que la obra concluya a fines de octubre. ANGELO CHAMBA

Sin embargo, la sorpresa del emotivo hallazgo fue rápidamente reemplazada por la consternación frente al estado de la laguna.

“Hemos tenido muchos problemas con la infraestructura, empezando por el mecanismo de chorros de agua que alguna vez estuvo activo. Hoy está completamente obsoleta, oxidada y es parte de los objetos contaminantes que afectan a la laguna”, señala Mendoza.

Adicionalmente, se hallaron numerosas fisuras que, a lo largo de un mes, se han rellenado semanalmente para evitar las filtraciones de agua. La inversión en la recuperación del bien es de $ 135,000.

La intervención también incluye la reparación de camineras en el contorno de la laguna, trabajos de jardinería y arborización en todo el parque y la construcción de una cubierta, una caseta y una pérgola de madera en la zona de los muelles.

Pero quizás uno de los trabajos más importantes a realizarse será el de la reposición del agua, que se hará a través de un proceso medioambiental certificado.

“Lo que le pedimos a la ciudadanía encarecidamente es que no venga a colocar nuevos peces en el agua. La laguna no es el medio correcto para su supervivencia, no es el hábitat adecuado, y dificulta enormemente la labor de mantenimiento”, añade Mendoza. Las obras concluirán a fines de octubre.

Para los usuarios, la noticia de la restauración llegó como una buena nueva, pero estos piden que, además de recuperar la infraestructura, se dote de mayor seguridad al emblemático parque.

“La Alameda es un espacio de la memoria para los quiteños. Vinimos de niños a jugar, de jóvenes con las primeras enamoradas, de adultos con nuestros hijos. Pero se ha vuelto una zona insegura que ya no se puede visitar sin tomar precauciones. Lo que se necesita es más seguridad y controles para que podamos seguir viniendo”, señala Manuel Toapanta, visitantes asiduo del lugar.

Con el concuerda María Elena Paucar, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. “La Alameda es un sitio hermoso para venir a pasar la tarde, o para estudiar. Sin embargo, frente a la inseguridad que aquí se vive, hay que tener mucho cuidado a lo que uno saca el celular o camina. Debe haber más iluminación en la tarde y más guardias”, asegura.

Otros parques también se “guapean”

A la par de las labores en La Alameda, la Epmmop también se encuentra interviniendo el parque Bicentenario, donde se está creando una zona de juegos para personas no videntes, el parque La Carolina, donde se están colocando senderos seguros, y se está derrocando infraestructura obsoleta, y en el parque Metropolitano, donde se está mejorando la zona de las parrillas públicas.

Según datos de la entidad, se espera que todos los trabajos concluyan hasta diciembre, para las fiestas de la ciudad.

