Vecinos de Quito exigen compromiso escrito sobre intercambiador de Mariana de Jesús

Tras cuatro meses de espera y múltiples reuniones, los moradores de siete barrios del sector noroccidental de Quito y el Municipio alcanzaron un acuerdo para la construcción del intercambiador de la avenida Mariana de Jesús. Sin embargo, los vecinos expresan su preocupación porque, aunque se aceptaron dos de sus solicitudes, aún no existen documentos que respalden estos compromisos.

Carla Cunalata, presidenta del barrio El Trigal, explicó que el 5 de marzo se cumplió el plazo establecido para que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) emitiera una respuesta.

Acuerdos que aun no convencen a los vecinos

Según la dirigente barrial, se lograron acuerdos sobre dos puntos clave: la ampliación de la calle Juan Pablo II para conectarla con la avenida Occidental, lo que implicaría la expropiación de un terreno de la Universidad UTE, y la construcción de un puente de doble vía en la calle Padre Damián. No obstante, la petición de un puente peatonal sobre la avenida Occidental que conecte con el sector de Las Casas fue rechazada debido a la presencia de cables de alta tensión, lo que, según la Epmmop, representaría un peligro para los peatones.

Cunalata señaló que, aunque los proyectos son viables, los vecinos temen que el Municipio no cumpla con su palabra, ya que no existen documentos que avalen los compromisos. "Solo nos dijeron que sí hay viabilidad, pero no estamos de acuerdo porque tememos que todo quede en palabras y no en acciones", expresó.

La representante barrial también mencionó que los estudios para la construcción del puente y la ampliación de la vía tomarían un año, lo que significa que el intercambiador se ejecutaría antes de que sus solicitudes sean atendidas. "No damos paso a la construcción del intercambiador", advirtió.

Por su parte, el concejal Andrés Campaña indicó que la construcción del puente no es una obra que la Epmmop pueda ejecutar directamente, por lo que se deberá contratar a una empresa privada. Este proceso podría tomar hasta 22 meses. "Obras que se consideran relativamente pequeñas, como la construcción del puente, tendrían un costo de $1’086.233.00, y una empresa con un presupuesto de $231 millones no tiene la capacidad propia para realizarlas", cuestionó el edil.

Los vecinos también han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que las obras se retomen este mes, aunque no cuentan con confirmación oficial. La ejecución del proyecto fue suspendida el 15 de noviembre del 2024 debido a errores de diseño que afectaban el acceso a siete barrios, limitando su movilidad hacia el norte de la ciudad y la avenida Mariana de Jesús. Las soluciones viales propuestas eran insuficientes y se basaban en caminos estrechos y de tercer orden, incapaces de soportar el flujo vehicular de la zona.

